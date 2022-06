Zelenskyj varuje úniu. Pootvorenie dverí Kyjevu rozzúri Moskvu

„Začína sa vskutku historický týždeň. Týždeň, keď si vypočujeme odpoveď EÚ o kandidátskom štatúte Ukrajiny,“ vyhlásil Zelenskyj v nočnom videoprejave.

„Od Ruska očividne treba očakávať posilnenie nepriateľských aktivít. Zámerne, demonštratívne. A nielen proti Ukrajine, ale i proti iným európskym krajinám. My sa pripravujeme. Sme pripravení. Varujeme partnerov,“ odkázal ukrajinský prezident.

Zelenského upozornenie prišlo iba tri dni potom, čo šéf Kremľa stoicky reagoval na chystaný krok Bruselu. "EÚ na rozdiel od NATO nie je vojenská organizácia, vojensko-politický blok, preto sme vždy hovorili a aj ja som vždy hovoril, a tu je náš postoj konzistentný, pochopiteľný: nemáme nič proti,“ citoval výrok Vladimira Putina z petrohradského ekonomického fóra portál Lenta.ru.

Viacerí ruskí politici sa však vyjadrili oveľa tvrdšie. Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin dehonestujúco označil úniu za filiálku aliancie a podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev dal priamo znak rovnosti medzi oboma západnými zoskupeniami, ktoré podľa neho slúžia agresívnym zámerom Washingtonu.

Na muške Litva

Tri dni pred vo štvrtok sa začínajúcim summitom EÚ Moskva predviedla, že dvadsaťsedmičku tiež vníma ako nepriateľa. Zámienkou je krok Litvy, ktorá pravidlá sankčnej politiky únie začala uplatňovať na hraniciach s Ruskom.

Obmedzenie prepravy tovaru, ktoré Litva zaviedla voči najzápadnejšej ruskej enkláve na brehoch Baltského mora, označil Kremeľ za bezprecedentné a nezákonné. Litva od víkendu zakázala prevážať do ruskej Kaliningradskej oblasti po železnici tovar, na ktorý sa vzťahujú sankcie Európskej únie.

Dvadsaťsedmička zaviedla niekoľko balíkov sankcií proti Rusku v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu. Ruské ministerstvo zahraničia si včera predvolalo litovskú chargé d'affaires v Moskve. Vilniusu pohrozilo odvetnými opatreniami, ak obmedzenie nezruší.

„Ak v najbližšom čase nebude nákladná preprava medzi Kaliningradskou oblasťou a zvyškom Ruska cez Litvu obnovená v plnom objeme, Rusko si vyhradzuje právo konať na obranu svojich národných záujmov,“ varovalo vo vyhlásení ministerstvo, ktoré počínanie Litvy označilo za „otvorene nepriateľské“.

Kaliningradská oblasť, niekdajší východonemecký Königsberg, ktorý po vojne pripadol Sovietskemu zväzu, je vklinený medzi Poľskom a Litvou. Dodávky tovaru z Ruska dostáva po železnici cez litovské územie, aj plyn do tohto regiónu tečie plynovodom cez túto pobaltskú republiku. Alternatívna zásobovacia trasa vedie po mori.

„Toto rozhodnutie je skutočne bezprecedentné. Je to porušenie všetkého a všetkých (dohôd). Chápeme, že to súvisí s príslušným rozhodnutím EÚ rozšíriť platnosť sankcií na dopravu. To tiež pokladáme za nezákonné,“ citovala hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova agentúra TASS.

Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis v pondelok potvrdil, že zákaz prepravy tovaru zo sankčného zoznamu prijali litovské úrady po konzultáciách s Európskou komisiou a pod jej vedením". Toto obmedzenie podľa gubernátora Kaliningradskej oblasti Antona Alichanova postihlo až polovicu sortimentu nákladov, prepravovaných do Kaliningradu po železnici cez Litvu z iných regiónov Ruska.

Litva už vo februári uzavrela svoj vzdušný priestor pre lety medzi Kaliningradskou oblasťou a Ruskom, lietadlá tak musia absolvovať dlhšiu trasu nad Baltským morom.

Koridor do Kaliningradu?

Z Moskvy sa smerom k Baltiku spustila spŕška hrozieb. Šéf výboru hornej komory ruského parlamentu na ochranu štátnej suverenity Andrej Klimov označil krok Vilniusu za "priamu agresiu proti Rusku“.

Klimov vyzval Brusel, aby „okamžite napravil drzý trik z Vilniusu“. V opačnom prípade sa vraj „dištancuje od legitímnosti všetkých dokumentov o členstve Litvy v EÚ a rozviaže nám ruky, aby sme vyriešili problém kaliningradského tranzitu vytvoreného Litvou akýmikoľvek prostriedkami, ktoré si zvolíme,“ varoval.

Vojenský expert Ústavu krajín SNŠ Vladimir Jevsejev zašiel ešte ďalej, keď blokádu označil za možnú predzvesť pokusu „vrátiť“ Kaliningrad do EÚ. „Musia pochopiť, že ak Rusko bude mať čo i len najmenšie podozrenie, že sa krajiny NATO chystajú obsadiť Kaliningrad, tak nasadí jadrové zbrane a vytvorí pozemný koridor cez územie Litvy,“ citoval Jevsejeva portál Pravda.ru.