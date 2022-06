ONLINE: Separatisti odsúdili cudzincov na smrť. Čo čaká zajatých Američanov?

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 118. deň

Zajatých Američanov považuje Moskva za žoldnierov, chce ich súdiť mier-ukrajine-2 VIDEO: Ukrajinci s americkou húfnicou M-777 likvidujú ruský cieľ.

6:00 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil dvoch Američanov zajatých na Ukrajine za žoldnierov, na ktorých sa nevzťahujú ženevské konvencie. Zúčastnili sa nezákonných aktivít na území Ukrajiny a musia byť pohnaní na zodpovednosť za svoje zločiny, povedal v pondelok odvysielanom rozhovore pre americkú stanicu MSNBC hovorca ruského prezidenta.

„Podielali sa na ostreľovaní našich vojakov. Ohrozili ich životy a mali by byť pohnaní k zodpovednosti za zločiny, ktoré spáchali,“ povedal Peskov. Reportér stanice sa ho vzápätí spýtal, aké zločiny spáchali a následne argumentoval tým, že na základe Ženevských dohovorov nemôžu byť vojaci súdení za to, že bojujú vo vojne. Kremeľský hovorca odvetil, že zajatých Američanov nepovažuje za členov ukrajinskej armády. „Ženevské dohovory sa na ne teda nevzťahujú,“ vyhlásil.

Rozhovor sa týkal tridsaťdeväťročného Alexandera Druekea a dvadsaťsedemročného Andyho Huynha z Alabamy, ktorí slúžili ako dobrovoľníci v ukrajinskej armáde. Naposledy sa spojili so svojimi rodinami 8. júna a nevrátili sa z misie v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny.-

Ruská štátna televízia RT v piatok zverejnila video s dvoma americkými veteránmi a potvrdila, že muži boli zajatí, čím vyvolala obavy o ich osud, upozornila už skôr agentúra AP. Podľa nej ich zadržiavajú preruští separatisti v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DNR) na Donbase.

Peskovovo vyjadrenie je prvým oficiálnym potvrdením, že obaja muži boli zadržaní a sú vyšetrovaní, poznamenala agentúra Reuters. Upozornila tiež na to, že hovorca ruského prezidenta neoznámil, kde sú Američania v súčasnej dobe držaní.

Ďalších troch cudzincov bojujúcich za Ukrajinu proti ruským inváznym silám – dvoch Britov a Maročana – súd v DNR nedávno odsúdil na trest smrti za účasť v bojoch. Označil ich pritom za žoldnierov. Podľa tohto súdu sa na ne nevzťahujú Ženevské dohovory o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami.

Kyjev právoplatnosť súdu separatistickej republiky neuznáva a tvrdí, že traja odsúdení boli členmi ukrajinských ozbrojených síl a teda sa na nich tieto dohovory vzťahujú, pripomenul Reuters. Jeden z advokátov odsúdených uviedol, že všetci traja sa proti verdiktu chcú odvolať. Spojené štáty medzitým informovali, že na Ukrajine je nezvestný tretí Američan.

Peskov sa tiež vyjadril k prípadu americkej basketbalistky Brittney Grinerovej, ktorú ruské úrady pred niekoľkými mesiacmi zadržali na moskovskom letisku. Športovkyňu viní z pašovania drog a tvrdí, že pri sebe mala náplne do elektronických cigariet s hašišovým olejom. Kremeľský hovorca teraz odmietol, že by ju Rusko držalo ako rukojemníčku. „Porušila ruské zákony a teraz je stíhaná. Nie je to o tom, že by bola rukojemníčkou,“ povedal.

Americké ministerstvo zahraničia v máji dospelo k záveru, že Grinerová bola zadržaná neoprávnene, a poverilo diplomatov, aby pracovali na jej prepustení.