Taliansky minister Luigi Di Maio opúšťa Hnutie piatich hviezd

Di Maio už deklaroval, že sa chystá založiť si vlastnú stranu. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a ANSA.

Desiatky talianskych zákonodarcov sa v utorok prihlásili k vytvoreniu nového poslaneckého klubu pod vedením Di Maia. Podľa talianskych médií už pre novú iniciatívu zozbierali mnoho podpisov v oboch komorách parlamentu. Nový poslanecký klub by sa mal volať „Spoločne pre budúcnosť“ (Insieme per il futuro), uviedli zdroje. Strana by mala formálne vzniknúť na budúci rok.

AFP pripomenula, že populistické Hnutie piatich hviezd čelí vnútorným rozkolom a prieskumy verejnej mienky poukazujú na zrejmú porážku vo voľbách na budúci rok. Podľa zdrojov z okolia Luigiho Di Maia bolo pre neho poslednou kvapkou, keď jeho kolegovia z M5S nechceli „zosúladiť kroky Talianska s NATO a EÚ“, v otázke posielania ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine.

Taliansko, podobne ako mnohé krajiny EÚ, posiela Ukrajine zbrane, aby jej pomohlo v boji proti ruskému agresorovi. Di Maio ešte v nedeľu vo vyhlásení uviedol, že talianska vláda musí brániť hodnoty demokracie a slobody. Podľa neho kým každý chce mier, ruský prezident Vladimir Putin chce vojnu.