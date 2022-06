Tajné misie ukrajinských vrtuľníkov: Tri metre nad zemou, šialená rýchlosť

Sériu tajných misií, pri ktorých sa od marca do mája dostávali vo vysokej rýchlosti a tesne nad zemou ukrajinské vrtuľníky k obrancom mariupolských oceliarní Azovstaľ, oslavujú na Ukrajine ako jedny z najviac hrdinských skutkov štvormesačnej vojny.

Napísala to agentúra AP, ktorá poznamenala, že všetky detaily o siedmich zásobovacích a záchranných výpravách ešte neboli zverejnené. Na základe niekoľkých svedectiev však AP teraz popísala jeden z posledných letov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poskytol prvé informácie o utajených a nebezpečných misiách až potom, keď sa viac ako 2 500 ukrajinských obrancov, ktorí zostávali v Azovstale, začalo v máji vzdávať ruským inváznym silám. Stanici ICTV povedal, že piloti lietali za nepriateľskú líniu, aby ukrajinským bojovníkom dopravili potraviny, vodu, lieky, zbrane a na spiatočnej ceste odviezli zranených.

Niektoré z výprav sa skončili tragicky. Podľa príslušníka vojenskej tajnej služby ruské sily jeden stroj zostrelili a dva ďalšie sa nevrátili, armáda ich posádky považuje za nezvestné. Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina stratila „veľa pilotov“. AP hovorila s dvoma evakuovanými bojovníkmi, členom vojenskej spravodajskej služby a v popise udalostí využila aj svedectvo pilota, ktoré poskytla ukrajinská armáda.

Päťdesiatjedenročný veterán ukrajinskej armády a pilot – identifikovaný krstným menom Oleksandr – letel do Mariupolu len na jednu misiu, považuje ju však za najťažší let svojej tridsaťročnej kariéry, píše AP. Ruské sily tam obkľúčili ukrajinské jednotky, ktorým sa míňali zásoby a hromadili sa mŕtvi a ranení. Ich posledný vzdor v Azovstale sa stával čoraz väčším symbolom ukrajinského vzdoru voči útočiacemu Rusku. Oleksandr teraz vysvetlil, že riskoval, pretože nechcel, aby sa ukrajinskí obrancovia cítili zabudnutí.

VIDEO: Tank zošrotoval auto. ‚Zábava‘ vojakov v obsadenom Mariupole. Video z obsadeného Mariupolu, pripisované tzv. Kadyrovovým TikTokerom.

Jedným z nich bol mladší čatár, ktorý sa predstavil pod svojim krycím menom Buffalo, pretože na seba nechcel pútať pozornosť verejnosti, zatiaľ čo tisíce jeho spolubojovníkov sú v zajatí alebo mŕtvi. Buffalovi 23. marca roztrhla mínometná strela pri pouličných bojoch ľavú nohu, poranila pravú a prešpikovala chrbát šrapnelmi, opisuje agentúra. Dvadsaťročný vojak sa odplazil do úkrytu v blízkej budove a jeho spolubojovníci ho potom evakuovali do mariupolských Iľjičových železiarní a oceliarní.

Lekári mu v tamojšom podzemnom protileteckom kryte amputovali nohu. Po operácii ho previezli do Azovstaľu, metalurgického areálu s mnohými podzemnými tunelmi a bunkrami, kde však panovali otrasné podmienky. „Ostreľovanie neustávalo,“ opísal dvadsaťdvaročný desiatnik Vladislav Zahorodnij, ktorý bol počas bojov v Mariupole postrelený do panvy. Z Azovstalu ho evakuovali ku koncu marca. Helikoptéra s ranenými vtedy začala horieť a prišla o jeden z motorov, vďaka tomu druhému ich pilot za 80 minút dopravil do Dnipra, opisuje AP.

Buffalo sa dostal na rad o týždeň neskôr, píše AP. Vojaci ho podľa nej vytiahli na nosidlách z bunkra a naložili na nákladné auto, ktoré ho odviezlo k pristávacej zóne. Potom vyložili náklad munície z helikoptéry, na palubu preniesli ranených. Buffalo zostal v zadnom rohu auta. Upozorniť na seba nemohol, pretože mal tiež poranené hrdlo a nemohol prekričať rotory vrtuľníka. „Zabudli ste v nákladiaku vojaka!“ ozvalo sa naraz, a tak sa do helikoptéry dostal aj on. Člen posádky ho potom vzal za ruku a povedal mu, aby si nerobil starosti, že sa dostanú domov.

Oleksandrovi v kokpite pripadali minúty ako hodiny. „Veľmi desivé. Vidíte okolo seba výbuchy a ďalší granát môže doletieť k vám,“ popísal. S helikoptérou potom letel rýchlosťou 220 kilometrov za hodinu a miestami sa pohyboval len tri metre nad zemou, stroj sa zdvíhal len vo chvíli, keď sa vyhýbal elektrickému vedeniu. Druhý vrtuľník, ktorý sa zúčastnil rovnakej misie, sa nevrátil. Jeho pilot rádiom oznámil, že sa mu míňa palivo. Po pristátí v Dnipre počul Oleksandr, ako si evakuovaní privolávajú pilota. Čakal, že mu vynadajú za to, ako s nimi pri lete hádzal. „Ďakujeme,“ zaznelo podľa neho vo chvíli, keď otvoril dvere.

V hmle vojny a vzhľadom na to, že sa úplný obraz týchto tajných misií ešte len rysuje, nie je možné napísať s istotou, že Bufallo a pilot Oleksandr boli v rovnakom lete, upozornila AP. Detaily ich výpovedí sa však podľa nej zhodujú. Obaja napríklad uviedli rovnaký dátum: noc zo 4. na 5. apríla. Oleksandr popísal, že na nich strieľala loď, keď prelietali nad vodami pri Mariupole. Tlaková vlna podľa neho lomcovala vrtuľníkom ako s „hračkou“. Buffalo si taktiež spomína na výbuch. Evakuovaným neskôr povedali, že sa pilot vyhol rakete.