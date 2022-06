Ekonomika Srí Lanky sa zrútila

Juhoázijská krajina čelí podľa premiéra oveľa vážnejšej situácii, než je obyčajný nedostatok niektorých základných surovín.

Srí Lanka v súčasnosti nie je schopná nakupovať pohonné hmoty, a to ani v hotovosti, kvôli veľkým dlhom národnej ropnej spoločnosti. „V súčasnej dobe dlhuje Ceylon Petroleum Corporation 700 miliónov dolárov, a preto nám žiadna krajina ani spoločnosť na svete nie je ochotná poskytnúť palivo,“ povedal premiér zákonodarcom.

Srí Lanke poskytla pomoc susedná India formou úveru vo výške štyroch miliárd dolárov. Wikremesinghe však dodal, že India nebude schopná udržať Srí Lanku nad vodou príliš dlho.

Ostrovná krajina už oznámila, že pozastavuje splácanie zahraničného dlhu vo výške siedmich miliárd dolárov (164 miliárd korún), ktorý má byť splatený v tomto roku, a to až do výsledku rokovaní s Medzinárodným menovým fondom o záchrannom balíčku. Do roku 2026 musí ročne splácať v priemere päť miliárd dolárov (117 miliárd korún).

Vláda podľa nedávno zvoleného premiéra nekonala včas a prepásla šancu situáciu zvrátiť. Keby boli na začiatku podniknuté aspoň kroky na spomalenie kolapsu ekonomiky, nemuseli by sme dnes čeliť tejto ťažkej situácii, uviedol premiér. „Teraz vidíme známky možného pádu na úplné dno,“ vyhlásil Wikremesinghe.

Ekonomiku krajiny ťažko zasiahla predovšetkým pandémia covidu, rastúce ceny energií a znižovanie daní. Oficiálna miera inflácie na Srí Lanke, teda tempo, akým rastú ceny, sa v máji medziročne zvýšila o 39,1 percenta. Zároveň ceny potravín v najväčšom meste Kolombo vzrástli o 57,4 percenta.