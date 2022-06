Otvorí Rusko druhý front? Litva sa nebojí

"Bude to bolieť," varuje Moskva. Vilniusu hrozí odvetou za obmedzenie jej železničného a automobilového spojenia so svojou baltskou exklávou. Napätie okolo avizovaného trestu v stredu vygradovala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie. "Odpoveď nebude diplomatická, ale praktická," citovala Mariu Zacharovovú agentúra TASS.

Ani nie trojmiliónový trpaslík, obrazne povedané, šliapol vyše 140-miliónovému obrovi na otlak. Litva cez víkend zakázala Rusku cez jej územie dopravovať do Kaliningradskej oblasti tovar podliehajúci sankciám EÚ.

Kaliningrad, niekdajší východopruský Königsberg, ktorý po vojne pripadol Sovietskemu zväzu, je vklinený medzi Poľskom a Litvou. Dodávky tovaru z materskej krajiny dostáva izolovaný najzápadnejší cíp Ruska prevažne po železnici cez spriatelené Bielorusko a územie Litvy, členskej krajiny EÚ a NATO.

VIDEO: Takto sa chystajú do NATO. Fíni nacvičujú pouličné boje (8. 6. 2022).

Stop pre polovicu nákladu

Guvernér Kaliningradskej oblasti Anton Alichanov odhadol, že zákaz sa vzťahuje na 40 až 50 percent všetkého nákladu. Obmedzenia sa podľa neho vzťahujú okrem iného na stavebné materiály, železo i oceľ.

Zoznam je však oveľa dlhší. Dokument, ktorý v utorok zverejnilo ministerstvo hospodárskeho rozvoja Kaliningradskej oblasti, zaberá takmer 70 strán. Medzi zakázaný tovar patria autá, alkohol, cigarety, hnojivá, isté druhy chemikálií, farby, šperky, niektoré druhy nábytku…

Obmedzenia sa pritom budú ďalej rozširovať v súlade s tým, ako nadobudnú účinnosť ďalšie časti už schválených sankčných balíkov, ktoré za agresiu proti Ukrajine uvalila EÚ na Rusko. V auguste k zakázaným položkám pribudne uhlie, v decembri benzín a nafta.

Moskva tvrdí, že ide o nezákonnú blokádu. Vilnius to odmieta s argumentom, že ide len o uplatnenie sankcií, ktoré sú pre členov EÚ záväzné, pričom Kaliningrad ani potom, čo v utorok vysvitlo, že obmedzenia sa týkajú aj cestnej dopravy, nezostal odrezaný od materskej krajiny.

Rusko naďalej môže zásobovať svoju exklávu tovarom podliehajúcim sankciám po mori i vzduchom. Pravda, námorná doprava, na ktorú doteraz pripadala menšia časť ruského transportu do Kaliningradu, bude musieť výrazne rozšíriť svoje kapacity, čo istý čas potrvá. Letecká doprava čelí komplikáciám už od februára, keď Litva uzavrela svoj vzdušný priestor pre lety medzi Kaliningradskou oblasťou a Ruskom. Lietadlá tak musia absolvovať podstatne dlhšiu trasu nad Baltským morom.

Nepotopiteľná lietadlová loď

Kalinigrad má pre Rusko strategický význam. Nie darmo sa mu hovorí „nepotopiteľná lietadlová loď“. Nachádza sa tam jediný ruský prístav v Baltskom mori, ktorý celoročne nezamŕza. Vďaka jeho výhodnej polohe lode ruskej flotily nemusia oboplávať Škandináviu severnou cestou cez Severný ľadový oceán, ako sú to nútené robiť z druhého prístavu Baltskej flotily v Petrohrade.

Poloha Kaliningradu tiež Rusku umožňuje mať rozmiestnené za líniami NATO vojenské plavidlá. Litva tvrdí, že spolu so svojou flotilou má Rusko v kaliningradskej exkláve aj jadrové zbrane. Rusi to oficiálne nepotvrdili, viacerí politici však pohrozili, že v prípade potreby sa nebudú ničím obmedzovať. V marci Moskva nariadila svojim jadrovým silám stav vysokej pohotovosti v reakcii na to, čo označila za „rastúci agresívny tlak zo strany NATO“.

Balistické strely krátkeho alebo stredného doletu vybavené jadrovými hlavicami, rozmiestené v podstate v tyle NATO, by Rusku umožnili istejší prvý úder vzhľadom na kratší čas, aký by rakety potrebovali na zasiahnutie cieľov v Európe.

NATO ako poistka

Odvetné kroky Moskvy bolestivo pocíti každý jeden Litovčan, vyhlásil v utorok počas návštevy Kaliningradu tajomník ruskej bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev. Viacerí ruskí politici pritom neváhajú priamo rinčať zbraňami. Senátor Andrej Klimov vyzval na „tvrdé uplatnenie práva na sebaobranu proti agresii“. Sergej Cekov, ďalší člen Rady federácie, ktorého citovala agentúra RIA – Novosti zašiel s hrozbami ešte ďalej: „Nech sa pozrú na Ukrajinu a porozmýšľajú, aké metódy ešte môžu prísť z našej strany,“ varoval Litovčanov.

Vojenský expert Ústavu krajín SNŠ Vladimir Jevsejev zase „blokádu“ označil za možnú predzvesť pokusu „vrátiť“ Kaliningrad do EÚ. „Musia pochopiť, že ak Rusko bude mať čo i len najmenšie podozrenie, že sa krajiny NATO chytajú obsadiť Kaliningrad, tak nasadí jadrové zbrane a vytvorí pozemný koridor cez územie Litvy,“ citoval ho portál Pravda.ru.

Analytik Timothy Ash uznáva, že „Kaliningrad je pre Rusko strategickým imperatívom, určite preto bude reagovať, jedinou otázkou je, ako a čo by mohlo urobiť vojensky”.

„Pozemný útok s cieľom preraziť koridor cez Litvu by bol priamym útokom na členský štát NATO a spustil by obranu aliancie podľa článku 5. Putin vie, že by to znamenalo vojnu s NATO. Môže si to dovoliť, keď sa snaží splniť svoje už časom aj tak značne obmedzené strategické ciele na Ukrajine? Musel by tiež spustiť útok cez Bielorusko, natiahnuť svoje zásobovacie línie a rozdeliť svoje sily,“ poznamenal.

Ash však pripustil, že Rusko by sa mohlo pokúsiť využiť svoje značné námorné kapacity v Baltskom mori na presadenie nejakého druhu blokády litovského obchodu. "Aliancia i únia by to však opäť považovali za obrovskú eskaláciu, pri ktorej by od spustenia obrany NATO zostala len tenká deliaca čiara,” poznamenal.

Samotnému Vilniusu pevné spojenecké väzby poskytujú potrebnú sebaistotu. „Neverím, že by nás Rusko mohlo vojensky napadnúť, pretože sme členom NATO,“ povedal v stredu pre agentúru Reuters litovský prezident Gitanas Nauseda.