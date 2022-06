V Európe sa šíri ďalšia vlna covidu, Portugalci majú januárové čísla

V mnohých krajinách na juhu a západe Európy sa leto začína s rastúcim počtom prípadov koronavírusovej nákazy. Poukázala na to v stredu americká stanica CNN. Výrazný rast výskytu nákazy hlási napríklad Portugalsko, Nemecko, Francúzsko či Rakúsko. Za rast podľa zdravotníckych úradov môžu nové nákazlivejšie varianty BA.4. a BA.5. Mnohé štáty navyše zrušili prakticky všetky obmedzenia, čo podľa odborníkov tiež vedie k rýchlejšiemu šíreniu nákazy.

Vplyvy nástupu nákazlivejších variantov koronaviru podľa CNN sú dobre vidieť v Portugalsku, kde sa variant BA.5 stal dominantný v máji, zhruba dva mesiace po prvom výskyte. Počet nových prípadov za posledných sedem dní na jeden milión obyvateľov dosiahol v utorok 1 332 nakazených, čo bol piaty najvyšší údaj na svete.

Vo Francúzsku sa incidencia od začiatku júna prakticky strojnásobila a počet nakazených pacientov v nemocnici sa prvýkrát od apríla zvýšil, čo odborníci tiež pripisujú novým variantom.

„Epidémia znova narastá a to v úplne neočakávanom ročnom období,“ povedal francúzsky odborník na infekčné choroby Benjamin Davido. Podľa neho nové varianty vliali pandémiu novú energiu.

Pred nástupom nových variantov varoval v polovici mesiaca aj Európsky úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC). Podľa neho údaje z únijných krajín ukazujú, že by sa varianty BA.4 a BA.5 mohli stať dominantnými. Podľa poznatkov vedú tieto varianty menej často k vážnym prejavom choroby, vzhľadom na veľký počet nakazených však hrozí aj tak zahltenie nemocníc. To je aj prípad Portugalska, kde je v nemocnici s koronavírusovou nákazou takmer 2 000 ľudí. To je porovnateľný počet ako pri januárovej vlne, uviedla CNN.

Podľa odborníkov za rýchlejšie šírenie koronaviru môže aj odvolanie pandemických opatrení. Mnoho krajín pred letnou sezónou napríklad zrušilo povinnosť nosiť rúška či respirátory v uzavretých priestoroch, v hromadnej doprave či na zhromaždeniach.

Nárast výskytu koronaviru zaznamenáva v posledných týždňoch aj Česká republika. Podľa vyhlásenia Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) z tohto týždňa cez polovicu nových prípadov tvoria varianty BA.4 a BA.5. Kvôli tomu sa dá očakávať ďalšie zrýchlenie šírenia epidémie v krajine.