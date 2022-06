Gruzínsko v Bruseli nepríjemne zakoplo, premárňuje európsku šancu

Gruzínsko sa hnevá na Európsku komisiu, že mu neodporučila udeliť štatút kandidátskej krajiny. Krajina, ktorá má 3,7 milióna obyvateľov, sa cíti ukrivdená, ale prekážky na ceste do EÚ si položila pred seba sama.

V Tbilisi sa demonštrovalo za vstup do EÚ pred zverejnením odporúčacej správy Európskej komisie aj po jej publikovaní. Vľavo sú stúpenci členstva v únii na snímke z 20. júna.

V Tbilisi sa demonštrovalo za vstup do EÚ pred zverejnením odporúčacej správy Európskej komisie aj po jej publikovaní. Vľavo sú stúpenci členstva v únii na snímke z 20. júna.

Kým v Gruzínsku smútia, naopak, na Ukrajine a v Moldavsku sa tešia. Eurokomisia odporučila označiť ich za kandidátov na členstvo v únii, čo ešte musia potvrdiť lídri členských štátov na aktuálnom sa summite v Bruseli.

Gruzínsko sa vybralo opačným smerom

O Gruzínsku sa donedávna ešte hovorilo, že sa oveľa lepšie zbližuje s EÚ v porovnaní s Ukrajinou i Moldavskom. Súviselo to s hospodárskymi reformami, ktoré Tbilisi dokázalo urobiť. Ekonomika však nie je všetko: EÚ vyžaduje aj plnenie politických kritérií. A v tomto smere sa Gruzínsko vybralo opačným smerom. Zároveň to znamená, že sa mu vzďaľuje perspektíva možného vstup do NATO, ktoré podmieňuje členstvo podobnými kritériami.

Gruzínska vládna garnitúra robí politiku, ktorá oberá občanov o dva veľké sny. Členstvo v NATO podporuje približne 75 percent obyvateľov a za vstup do EÚ je dokonca až takmer 90 percent Gruzíncov.

Ešte pred zverejnením správy eurokomisie zaujala postoj ku Gruzínsku bruselská mimovládna organizácia Stredisko pre európske štúdie. Zbližovanie krajiny s EÚ označila v súčasnom stave za predčasné. „Tbilisi v ekonomických reformách prekonalo Kyjev i Kišiňov, ale čo sa týka demokracie, jeho vláda koná v rozpore s európskymi hodnotami," upozornilo stredisko.

Riaditeľa televízie poslali do väzenia

Vládnuci predstavitelia v Gruzínsku sa správajú k opozičným politikom horšie, ako to bolo na Slovensku počas mečiarizmu. Ťažko sa žije aj novinárom. V minulom roku sa viac ako 50 z nich stalo terčom fyzického útoku, ale ani v jednom prípade sa nepodarilo páchateľa potrestať.

Navyše je znepokojujúce, že sa vyskytol prípad zjavne politicky motivovaného procesu proti jednému žurnalistovi. Nedávno súd potrestal tromi rokmi väzenia riaditeľa jednej nezávislej televíznej stanice Niku Gvaramiu. Rozsudok znepokojil USA, ktoré dali najavo, že sa deje čoraz viac zlých vecí v Tbilisi. „Prípad Gvaramiu spochybňuje viazanosť Gruzínska k právnemu štátu," informovala americká ambasáda v Tbilisi s tým, že verdikt vysiela zlý signál o západnej orientácii v čase, keď krajina má bezprecedentnú príležitosť pokročiť v euroatlantickej integrácii.

Mimochodom, Gruzínsko si pohnevalo aj Ukrajinu. Po vpáde ruských vojsk na ukrajinské územie odmietlo uvaliť proti Moskve sankcie. Kyjev si to vyhodnotil fakticky ako zradu, a preto sa rozhodol stiahnuť z Tbilisi svojho veľvyslanca.

Demokratické spiatočníctvo

O zápornom postoji eurokomisie k udeleniu štatútu kandidátskej krajiny server Politico napísal, že v Bruseli vidia vinu na strane Tbilisi. „Komisári boli menej presvedčení o Gruzínsku, ktoré v posledných rokoch trpelo všadeprítomnými politickými nepokojmi a výrazným demokratickým spiatočníctvom," uviedol v súvislosti s opačným hodnotením Ukrajiny a Moldavska.

Keď začalo byť jasné, že Európska komisia nevyjde Gruzínsku v ústrety, vládnuci i opoziční politici sa začali predbiehať v tom, kto nesie za to zodpovednosť. Niektorí zachádzali priďaleko, a preto prezidentka Salome Zurabišviliová vyzvala obidva tábory, aby tlmili svoje emócie, lebo krajine môžu jedine uškodiť.

Medzi zúrivých sa týždeň pred vydaním správy eurokomisie zaradil napríklad poslanec vládnucej strany Dimitri Chunkadze. „Počas nezávislosti Gruzínska sme nikdy nevideli takú nespravodlivú Európu," povedal pre server InterPressNews. Bola to jeho reakcia na rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorý odsúdil obmedzovania slobody médií v Gruzínsku. Chunkadze dokonca vyhlásil, že keď sa EÚ bude takto správať k jeho krajine, pokojne sa môže otočiť chrbtom. „Ak Gruzínsko získa štatút kandidáta s rovnakými nespravodlivosťami ako obsiahnutými v rezolúcii, malo by ho v reakcii odmietnuť."

Veľká demonštrácia za zblíženie s úniou

Zlú správu z Bruselu pre Tbilisi sa snažia ešte zmazať občania. V Tbilisi, ktoré má 1,14 milióna obyvateľov, vyšlo na námestie až 120-tisíc ľudí, aby demonštrovali za udelenie štatútu kandidátskej krajiny. Je však takmer isté, že lídri členských štátov sa stotožnia s odporúčacou správou eurokomisie: Ukrajina a Moldavsko áno, Gruzínsko nie.

Vládnuca garnitúra v Tbilisi je na Brusel nahnevaná. „Gruzínsko je desaťnásobne lepšie pripravené v porovnaní s Ukrajinou i s Moldavskom," citovali agentúry gruzínskeho premiéra Irakliho Garibašviliho.

Ďalšiu príležitosť bude mať Gruzínsko na konci tohto roku. Eurokomisia informovala, že vtedy sa k hodnoteniu tejto krajiny znovu vráti.

Nateraz však nič nenasvedčuje, že by mohlo poľaviť napätie medzi vládnucim a opozičný táborom, respektíve, že by vládnuca garnitúra zmenila svoje správanie. Táto kríza trvá pritom dlhší čas. „Gruzínsko od parlamentných volieb v roku 2020 sužuje politická paralýza a eskalujúce napätie medzi vládnucou stranou Gruzínsky sen a opozíciou," pripomenula stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda.

Úsilie Gruzínska o získanie členstva v EÚ

Významný pokrok v približovaní k únii dosiahlo v júli 2016, keď nadobudla účinnosť asociačná dohoda. Gruzínsku to umožnilo dostať sa v niektorých oblastiach na spoločný európsky trh a jeho občania prestali potrebovať turistické víza na cestách do schengenského priestoru voľného pohybu osôb.

V januári 2021 sa krajina začala chystať na to, že si podá prihlášku do EÚ v roku 2024. Ruská invázia na Ukrajinu vo februári tohto roku však zrýchlila snahu Gruzínska o nadobudnutie členstva v únii. Tbilisi poslalo prihlášku do Bruselu 3. marca, len týždeň od vpádu ruskej armády na ukrajinské územie.

Počas nezávislosti Gruzínska sme nikdy nevideli takú nespravodlivú Európu.

Dimitri Chunkadze

poslanec gruzínskej vládnucej strany