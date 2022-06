Štúdia: Vakcíny proti covidu zachránili za rok takmer 20 miliónov životov

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zachránili počas prvého roka očkovania takmer 20 miliónov životov. Ešte väčšiemu počtu úmrtí by sa dalo zabrániť, ak by krajiny dosiahli ciele týkajúce sa vakcinácie.

Vyplýva to z prvej veľkej modelovej štúdie, ktorá bola vo štvrtok publikovaná v odbornom časopise The Lancet Infectious Diseases, informovali agentúry AFP a AP.

Autori štúdie zhromaždili údaje zo 185 krajín a teritórií v období od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Ide o prvý pokus odhadnúť počet úmrtí, ktorým sa priamo alebo nepriamo predišlo vďaka očkovaniu proti covidu.

Vedci odhadli, že sa podarilo zabrániť 19,8 milióna úmrtiam v spojitosti s COVID-19 z potenciálnych 31,4 milióna úmrtí, ku ktorým by došlo, keby neboli dostupné žiadne vakcíny.

Odborníci použili oficiálne údaje a odhady (keď neboli k dispozícií oficiálne údaje) o úmrtiach spojených s covidom i celkových nadmerných úmrtiach z každej krajiny.

Bez Číny

Tieto analýzy boli porovnané s hypotetickým alternatívnym scenárom, v ktorom nebola podaná žiadna vakcína. Modelová štúdia zohľadnila rozdiely v úrovni zaočkovanosti, ako aj rozdiely v účinnosti vakcín na základe typov očkovacích látok, o ktorých je známe, že sa primárne používali v každej krajine.

Čína nebola do štúdie zahrnutá z dôvodu veľkého počtu obyvateľov a neistoty v súvislosti s vplyvom pandémie na tamojšie úmrtia.

Vedci dospeli k záveru, že v krajinách s vysokým a vyšším stredným príjmom sa podľa odhadov podarilo zachrániť 12,2 milióna životov, čo podľa nich odráža nerovnosť v prístupe k vakcínam vo svete.

Mohli sme urobiť viac

Ďalším takmer 600 000 úmrtiam by sa dalo zabrániť, ak by bol splnený cieľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zaočkovať 40 percent obyvateľstva vo všetkých krajinách sveta do konca roka 2021, uviedli vedci.

„Sprístupnením vakcín ľuďom na celom svete sa pravdepodobne podarilo zachrániť milióny životov. Mohli sme však urobiť viac,“ povedal hlavný autor štúdie Oliver Watson z londýnskej univerzity Imperial College.

Podľa WHO na samotný koronavírus alebo s ním zomrelo vo svete už viac ako 6,3 milióna osôb. Organizácia však v máji uviedla, že v priamej alebo nepriamej súvislosti s pandémiou koronavírusu zomrelo až 15 miliónov ľudí.