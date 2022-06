Kto bude českým prezidentom? V druhom kole by Pavel porazil Babiša

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry STEM/MARK, informoval v piatok spravodajský webový portál iDNES.cz.

Bývalého premiéra Babiša by volilo najviac opýtaných, a to zhruba pätina. Na druhom mieste skončil armádny generál vo výslužbe Pavel so 16 percentami. V druhom, rozhodujúcom kole by vyhral Pavel, ktorý by dostal vyše 45 percent hlasov, zatiaľ čo Babiša by podporilo necelých 30 percent voličov.

Pavla by podľa prieskumu častejšie volili muži, zatiaľ čo ženy preferovali Babiša. Rozdiely sa ukazujú aj s vekovým zložením. Zatiaľ čo ľudia vo veku 18 – 29 rokov sa prejavili silne proti lídrovi hnutia ANO, so stúpajúcim vekom nevôľa voči nemu klesá.

Pokým medzi Čechmi vo veku do 44 rokov je viac voličov Pavla, ľudia nad 60 rokov preferujú Babiša. Toho častejšie podporujú aj ľudia bez maturity a voliči prezidenta Miloša Zemana.

Voličmi Pavla sú častejšie ľudia s maturitou alebo s vysokoškolským vzdelaním, zamestnanci, podnikatelia a študenti. Oproti tomu seniori sú častejšie voličmi Babiša. Toho tiež preferujú voliči ANO a SPD. Voliči STAN, ODS a Pirátov sa vyslovili skôr za Pavla.

Vnímaná dôležitosť prezidentskej funkcie stúpla od posledného prieskumu agentúry STEM/MARK zo 71 na 82 percent, uvádza iDNES.cz. Tretina opýtaných by súhlasila s posilnením prezidentských právomocí. Súčasné právomoci by zachovalo 48 percent ľudí.