Leyenovej dva stupne Celzia: Na klíme toľko pridať, pri kúrení ubrať

Európania sa pripravujú na výpadky v dodávkach zemného plynu spôsobené ruskou vojnou na Ukrajine, píše DPA. Ak občania členských krajín znížia teplotu na vykurovanie o dva stupne Celzia a zvýšia teplotu klimatizácie o dva stupne Celzia, dosiahnu podľa von der Leyenovej úsporu energie v objeme rovnajúcom sa všetkému zemnému plynu dodanému z Ruska plynovodom Severný prúd 1 (Nord Stream 1) s dĺžkou 1224 kilometrov vedúcim po dne Baltského mora.

„Je v tom veľký potenciál,“ povedala šéfka EK. Dodala, že je potrebné diverzifikovať zdroje energie a investovať do obnoviteľných zdrojov.

Čítajte viac Lídri EÚ hľadali riešenie pre ceny energií. Nenašli

Moskva obmedzila dodávky zemného plynu do Európy v reakcii na sankcie, ktoré voči Rusku prijal Západ po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Mnohé európske krajiny sú do veľkej miery závislé od ruských zdrojov energie. Von der Leyenová pripomenula, že Rusko obmedzilo dodávky do 12 členských krajín EÚ.

Čítajte viac Zažijeme druhý efekt Lehman Brothers? Nemecko varuje pred kolapsom na trhu s plynom

V centre európskej energetickej krízy je Nemecko, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou. Berlín vo štvrtok z dôvodu poklesu dodávok plynu z Ruska vyhlásil „stav ohrozenia“. Na trojstupňovej škále svojho núdzového programu sa tak posunul na druhý stupeň.

Nemecko tiež varovalo, že kroky Ruska môžu vyvolať kolaps na energetických trhoch, podobne ako krach americkej banky Lehman Brothers spustil globálnu finančnú krízu.

Situácia sa v najbližších dňoch môže ešte zhoršiť. Plynovod Nord Stream 1 by sa mal v júli z dôvodu údržby zatvoriť. Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck uviedol, že nemôže zaručiť, že Rusko po dokončení prác na údržbe obnoví dodávky cez plynovod.