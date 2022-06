Plavci na pláži v Slovjansku sa neboja ani rakiet: Strach ľudí je nebezpečnejší

„Prišli sme sa sem len prejsť a urobiť pár fotiek,“ povedal agentúre AFP štyridsaťročný Kosťantyn, oblečený v šortkách a s nasadenými slnečnými okuliarmi. „Chceli sme sa kúpať, ale je príliš chladno,“ dodáva. V obvykle slnkom zaliatom regióne totiž býva zamračené len vzácne. „Pláž je pláž,“ hovorí a fotografuje pri tom kamaráta Denysa, ktorý cvičí na pláži.

Jazero bolo kedysi preslávené svojou slanou vodou, ktorá má vraj liečivé účinky. Sanatórium, ktoré tu bolo postavené, je dnes zatvorené. Fronta je odtiaľto asi desať kilometrov a ukrajinská armáda tento týždeň uviedla, že ruské vojská obnovili ofenzívu na Slovjansk.

„Je to pekné, ľudia si sem chodia zaplávať. Chodíme sa tiež pozerať na labute,“ hovorí 39-ročný Danylo, ktorý išiel so skupinou priateľov na bicykli po pláži nakúpiť potraviny do Slovjansku. Danylo pracuje v neďalekom meste Mykolajivka ako zámočník v elektrárni, ktorá kvôli vojne ukončila prevádzku.

Paľbu zažil, nebojí sa

Na jednej z chatiek na pláži žiari oranžový nápis „Buďte tento rok v lete šťastní“. Lehátka sú však pod zámkom, stánky so zmrzlinou a masážny salón sú zatvorené.

„Pred vojnou sme sem často chodili. Tento rok som tu ešte len druhýkrát,“ spomína Kosťantyn a vysvetľuje, že pomáha svojim vlastným spôsobom. Kŕmia opustených psov, ktorí na Ukrajine zostali po úteku svojich majiteľov do bezpečnejších častí krajiny.

„Nebojím sa, pretože už som bol pod paľbou,“ hovorí Kosťantyn. Ruské bombardovanie zažil na konci februára v evakuačnom autobuse z Charkova na severovýchode Ukrajiny. Pri jeho rozprávaní sú aj tentoraz v diaľke počuť silné výbuchy.

Strach ľudí je nebezpečnejší

„Vďaka tomu, čo sa teraz deje, si uvedomíte, že život nie je taký nebezpečný. Strach ľudí je nebezpečnejší, pretože to, čoho sa boja, sa stáva skutočnosťou,“ hovorí Kosťantyn. Tí, ktorí odmietli evakuáciu, sa od začiatku konfliktu stali „veľmi autoritárskymi a necitlivými. Myslím, že je to forma nervového stresu,“ dodáva.

„Sú tu aj takí, ktorí čakajú na príchod Rusov,“ vloží sa do hovoru jeho priateľ Denys. „Myslia si, že to bude lepšie, že dostanú od Rusov dôchodok.“

V roku 2014 Slovjansk obsadili proruskí separatisti a Ukrajine sa podarilo získať mesto späť až po dlhom obliehaní. Kedysi zelené, pokojné mestečko dnes nemá plyn ani tečúcu vodu a dodávky elektriny sú nestabilné kvôli poškodeniu siete, ktoré je podľa radnice ťažké opraviť. Cestu vedúcu z pláže do mesta pretínajú hromady betónových zátaras a pozdĺž cesty sú zákopy.