Koniec interrupcií. Je Amerika krajinou pre ženy?

Ani znásilnenie, ani incest

Prípad Roeová verzus Wade bol dekády precedensom založenom na práve na súkromí, ktorý následne potvrdili iné verdikty Najvyššieho súdu. V minulosti to nespochybňovali ani jeho konzervatívni členovia. No napriek tomu teraz rozhodnutie z roku 1973 zmenili. Za povolenie zákazu interrupcií bol päť sudcov. Všetkých v minulosti nominovali republikánski prezidenti, troch z nich Donald Trump. Opačne hlasovali štyria členovia Najvyššieho súdu vrátane jeho šéfa Johna Robertsa.

Podľa Guttermacherovho inštitútu už v čase verdiktu malo 22 amerických štátov schválenú legislatívu, na základe ktorej mohli prakticky okamžite zakázať interrupcie. Medzi prvými to urobil Utah. Denník Guardian citoval miestneho republikánskeho senátora Daniela McCaya, ktorý povedal, že by bolo nesprávne, keby utažské ženy chodili za interrupciami inde, ale zatiaľ neplánuje predložiť legislatívu, ktorá by im to zakázala. Keby však k tomu v Utahu či v inom štáte došlo, takéto zákony by takmer určite skončili na Najvyššom súde. A pri jeho súčasnom zložení by sa dal len ťažko odhadnúť výsledok.

Konzervatívny člen Najvyššieho súdu Clarence Thomas uviedol, že by bolo potrebné sa pozrieť aj na prípady, ktoré v minulosti umožnili prístup k antikoncepcii, povolili sex homosexuálov či umožnil svadby párov rovnakého pohlavia. Mimochodom, sudcova manželka Ginni Thomasová sa aktívne zapojila do snahy udržať Trumpa v prezidentskom kresle napriek tomu, že republikán v roku 2020 prehral súboj o Biely dom s demokratom Joeom Bidenom.

"Rozhodnutie Najvyššieho súdu je absolútnou katastrofou pre práva žien. Vysvetlenie verdiktu je jedným z najhorších, aké som kedy videla,“ reagovala pre Pravdu Ruth McClellandová-Nugentová, šéfka Katedry histórie, antropológie a filozofie na Augustskej univerzite v štáte Georgia. "Vyzerá to tak, že rozhodnutie je v prvom rade založené na straníckej politike. A to je katastrofa aj pre Najvyšší súd a náš celý politický systém. Najvyšší súd by mal byť nadstranícky a desaťročia si udržiaval vysokú mieru dôvery. S týmto verdiktom o ňu takmer určite príde. Rozhodnutie pomôže republikánskym politikom, ktorí dlhodobo sľubovali, že skoncujú so stavom, ktorý nastolil prípad Roeová verzus Wade. Ale dlhodobé následky budú mimoriadne problematické. Budú mať vplyv na demokraciu, na náboženské slobody, na zdravie a životy žien, na práva všetkých Američanov a pravdepodobne aj na fungovanie celej našej spoločnosti,“ zdôraznila McClellandová-Nugentová.

Prakticky okamžite po verdikte svoje brány zatvorili viaceré kliniky, ktoré poskytovali interrupcie v štátoch, v ktorých budú teraz zakázané. V Arkansase napríklad tieto zdravotnícke zariadenia upozornili, že za vykonanie potratu hrozí desať rokov väzenia a pokuta do výšky 100-tisíc dolárov. Výnimka sa nevzťahuje ani na znásilnenie či incest. V Arkansase sú po verdikte povolené interrupcie len v prípade akútneho ohrozenie života tehotnej ženy.

"Pre zaujímavosť som si pozrela niektoré porovnania USA so Slovenskom. Vidím, že v prípade slobodných matiek u vás funguje platená materská dovolenka do 37 týždňov a aj otcovia si môžu zobrať rodičovskú. V Amerike majú ženy nárok na 12 týždňov neplatenej materskej a vzťahuje sa to len na tie, ktoré pracujú pre firmu, ktorá zamestnáva minimálne 50 ľudí. Podľa údajov Svetovej banky v roku 2017 pripadalo na Slovensku na 100-tisíc pôrodov päť úmrtí žien. V Spojených štátoch to bolo 19. Nemáme federálny systém dávok pre deti, matky a rodiny. A mohla by som pokračovať. Neviem tak veľa o slovenskom systéme, ale vyzerá to tak, že tehotenstvo je v Amerike riskantnejšou záležitosťou,“ povedala McClellandová-Nugentová.

Odborníčka tvrdí, že už čoskoro bude viac žien nútených absolvovať pôrod proti svojej vôli. "No verdikt zasiahne aj ženy, ktoré sa usilujú otehotnieť, ale v prípade ich plodu sa prejavia zdravotné problémy. Viaceré z nich je však možné zistiť až približne po 20 týždňoch tehotenstva. Takéto komplikácie teda môžu ohroziť ženy v štátoch, ktoré povolia potraty iba v úplne počiatočnej fáze tehotenstva,“ vysvetlila McClellandová-Nugentová.

Volebný boj

Podľa väčšiny prieskumov viac ako 60 percent Američanov podporovalo zachovanie precedensu Roeová verzus Wade. "Rozhodnutie nebolo prekvapujúce, ale aj tak to bol šok. Myslím si, že je to po prvý raz v modernej histórii, čo Najvyšší súd rozhodol o zrušení nejakého práva, ktoré platilo 50 rokov. Za normálnych okolností by to mal byť pre sudcov precedens, čo naznačovali aj členovia súdu, ktorých v poslednom období schválil Senát,“ objasnil pre Pravdu Michael Kraft, expert na americkú politiku z Wisconsinskej univerzity.

"Je to smutný deň pre súd a pre krajinu. Na jeseň bude prípad Roeová verzus Wade na volebných lístkoch. Osobné slobody budú na volebných lístkov,“ vyhlásil v súvislosti s verdiktom Biden. Šéf Bieleho domu pripomenul, že už v novembri sa bude rozhodovať o zložení celej Snemovne reprezentantov a o tretine Senátu. Prieskumy naznačujú, že Kongres ovládnu republikáni. Je však možné, že otázka interrupcií aspoň do istej miery zmení politickú kampaň.

"Ženy nepredstavujú jednoliaty volebný blok. No voličky, ktoré podporujú právo na interrupciu, neboli až také politicky aktívne ako druhá strana. Verdikt súdu by ich mohol zmobilizovať. Teraz vidia, že je dôležité, za koho hlasujú a kto nominuje sudcov. Skupiny bojujúce proti potratom to vedia už roky,“ povedal pre Pravdu Diana Carlinová, emeritná profesorka politickej komunikácie z univerzity v St. Louis v Missouri.