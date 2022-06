ONLINE: USA kúpia Ukrajine pokročilý raketový systém, očakávajú dlhú vojnu

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 124. deň

Zelenskyj varoval Bielorusov, že sa ich Rusi snažia zatiahnuť do vojny mier-ukrajine-2 VIDEO: Nájdi, zameraj, znič. Rusi na videu ministerstva obrany RF ukázali, ako likvidujú americké delá M-777.

6:00 Väčšina ukrajinských síl sa už pravdepodobne stiahla zo zvyšných obranných pozícií v donbaskom Severodonecku. V apríli 2022 Rusko obmedzilo svoj plán kampane z okupácie väčšiny Ukrajiny na cielenejšiu ofenzívu na Donbase, zhodnotilo situáciu vo svojom nedeľňajšom reporte britské ministerstvo obrany.

Dobytie Severodonecka je významným úspechom v rámci tohto obmedzeného cieľa. Mesto bolo významným priemyselným centrom a zaujíma strategickú polohu na rieke Severský Donec, konštatuje ministerestvo. Dodáva však, že je to len jeden z niekoľkých náročných cieľov, ktoré musí Rusko dosiahnuť, aby obsadilo celý región Donbasu. Patrí medzi ne postup na Kramatorsk a zabezpečenie hlavných zásobovacích trás do mesta Doneck.

5:55 Spojené štáty plánujú tento týždeň oznámiť, že zakúpili pre Ukrajinu pokročilý systém protiraketovej obrany zem-vzduch stredného až dlhého doletu. Pre televíziu CNN to v nedeľu povedal zdroj oboznámený so záležitosťou.

Americký prezident Joe Biden, ktorý je v Nemecku na summite skupiny G7 zameranom najmä na Ukrajinu, nedávno oznámil, že Spojené štáty poskytnú Kyjevu „pokročilejšie raketové systémy a muníciu“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa lídrom G7 virtuálne prihovorí v pondelok.

V reakcii na žiadosti ukrajinských síl by USA mohli tento týždeň oznámiť aj inú vojenskú pomoc vrátane ďalšej delostreleckej munície a radarov. Ukrajinskí predstavitelia žiadajú systém protiraketovej obrany známy ako NASAMS, ktorý môže zasiahnuť ciele do vzdialenosti vyše 160 kilometrov, hoci ukrajinské sily budú zrejme potrebovať výcvik na jeho používanie, uviedol zdroj CNN.

Washington neustále oznamuje ďalšiu bezpečnostnú pomoc Ukrajine. Počas júna jej Bidenova vláda schválila podporu za miliardu dolárov zahŕňajúcu húfnice, strelivo a systémy pobrežnej obrany. Neskôr uviedla, že Ukrajine dodá vojenskú pomoc za ďalších 450 miliónov dolárov vrátane salvových raketometov a delostreleckej munície.

USA podľa CNN predpokladajú dlhú a vyčerpávajúcu vojnu na východe Ukrajiny s veľkými stratami na oboch stranách. Americkí predstavitelia sa domnievajú, že ruské sily tam plánujú zachovať intenzívne delostrelecké a raketové útoky so zámerom postupne oslabiť ukrajinské sily i odhodlanie NATO podporovať Ukrajinu.

Ukrajinská armáda rýchlo míňa muníciu zo sovietskej éry, ktorá je vhodná pre staršie systémy, a západné vlády stoja pred ťažkým rozhodnutím, či chcú pokračovať vo zvyšovaní svojej pomoci tejto krajine, čo už samotný Biden prisľúbil, uviedla CNN.

5:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil v nedeľu večer príhovor k občanom Bieloruska, ktorých vyzval na solidaritu s Ukrajinou a zároveň varoval pred snahou Moskvy zatiahnuť ich do vojny, informoval denník The Guardian.

„Zaťahujú vás do vojny. A to ešte aktívnejšie ako vo februári a v jarných mesiacoch. V Kremli už o všetkom rozhodli za vás – vaše životy pre nich nemajú žiadnu cenu. Ale vy nie ste otroci a nie ste potrava pre delá. Nemáte umierať. A máte silu nenechať nikoho za vás rozhodovať, čo vás čaká ďalej,“ povedal Zelenskyj po rusky.

Jeho videoodkaz prichádza v čase opätovne rastúcich obáv, že by sa Bielorusko mohlo zapojiť do vojny proti Ukrajine na strane Ruska, napísal The Guardian.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu na stretnutí s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom oznámil, že Rusko v priebehu niekoľkých mesiacov dodá Bielorusku raketové systémy Iskander-M, schopné niesť aj jadrové hlavice.