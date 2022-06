Šefčovič: Slovensku eurokomisia vyplatí na plán obnovy 400 miliónov eur

"Najbližšiu dekádu čakajú Slovensko strategické úlohy v celkovej modernizácii našej krajiny, aby bola pripravená na 21. storočie a aby fungovala na úplne novom základe. Máme k dispozícii 27 miliárd z nového rozpočtového obdobia, a pokiaľ viem, stále dočerpávame osem miliárd z uplynulého. Pre Slovensko je to unikátna príležitosť. Bolo by dobré, keby sme o nej mali vážnejšiu spoločenskú diskusiu, aby sme túto šancu využili,“ povedal pre Pravdu podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.

Odobrila eurokomisia Slovensku platbu na plán obnovy na základe splnenia kritérií?

Európska komisia dnes schválila pozitívne hodnotenie žiadosti Slovenska o uhradenie 398,7 milióna eur. Bolo to na základe realizácie prvých míľnikov plánu obnovy. EK dostala žiadosť od Slovenska koncom apríla. Odvtedy sme vyhodnocovali úroveň plnenia 14 míľnikov s tým, že sa podarilo dosiahnuť očakávaný pokrok. Slovensko získa týchto takmer 400 miliónov eur počas letných mesiacov. Veríme, že to zároveň naštartuje plnenie ďalších míľnikov tak, aby sa podarilo naplno využiť vyčlenené prostriedky na plán obnovy. Ešte by som dodal, že Slovensko žiadalo 458 miliónov eur. Komisia uvoľnila 398,7 eur. Ale nie je v tom nezrovnalosť. Rozdiel už EK Slovensku dala v rámci predfinancovania plánu obnovy vo výške 822 miliónov eur.

Ako vyzeral proces hodnotenia zo strany EK?

Týkal sa plnenia 14 míľnikov, ktoré súvisia s reformami v oblasti súdnictva, vysokých škôl, energetiky, udržateľnej mobility, digitalizácie verejného sektora či boja s korupciou. Samozrejme, pozorne sledujeme celý proces. Na vyplatenie ďalších finančných prostriedkov bude musieť Slovensko splniť ďalšie míľniky. EK sa usiluje robiť to týmto motivačným spôsobom aj preto, aby bolo možné vyčerpať peniaze, ktoré sú k dispozícii, aj vo veľkom časovom tlaku, ktorý si členské krajiny schválili samy. Cieľom je naštartovať ekonomiky po covide. Konečný termín na čerpanie peňazí je rok 2026. Členské krajiny už dostali zálohové platby. V prípade Slovenska to bolo viac ako 800 miliónov eur. Teraz EK vyplatí prvú tranžu. Peniaze teda reálne k dispozícii sú. No bude veľmi dôležité, aby na slovenskej strane pokračovala realizácia plánov vo vysokom nasadení.

Má o tom eurokomisia nejaké pochybnosti? Viaceré reformy prešli takpovediac s odretými ušami a Slovensko má dlhodobé problémy s čerpaním európskych peňazí.

Prvá platba je založená na splnení základných kritérií jednotlivých míľnikov. Diskusiu so slovenskými inštitúciami o reformách naďalej vedú jednotlivé generálne riaditeľstvá EK. Je to veľmi živý dialóg. Usilujeme sa, aby sa schválené reformy na Slovensku podarilo dokončiť a aby zapadali do rámca plánu obnovy. Doplnil by som ešte jednu dôležitú informáciu. Momentálne prebiehajú aj rokovania, aby sme mohli ukončiť prácu na partnerskej dohode o využívaní eurofondov.

Podarilo sa v tom pokročiť? Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie to podľa niektorých odborníkov trvalo príliš dlho.

Zdá sa, že sa podarí odstrániť posledné problémy. EK má záujem, aby sme počas letných mesiacov dohodu uzavreli, aby sme sa naplno mohli venovať príprave operačného programu a konkrétnemu čerpaniu peňazí. Len by som chcel pripomenúť, že hovoríme o mimoriadne dôležitých, až strategických veciach pre Slovensko. K dispozícii má eurofondy, plán obnovy a ešte môže vyčerpať peniaze z minulého finančného obdobia. Pozrime sa na čísla. Z budúcej finančnej perspektívy a z Nástroja novej generácie môže Slovensko využiť 27 miliárd eur. A ešte musí vyčerpať veľa peňazí z minulého obdobia. Usilujeme sa v tomto pomôcť. Vytvorili sme dve takzvané flexibility v rámci budúcej partnerskej dohody. Bude možné presunúť až takmer 1,5 miliardy eur na REPowerEU (plán na rýchle zníženie závislosti od ruských fosílnych palív a na urýchlenie zelenej transformácie, pozn. red.). Slovensko bude môcť modernizovať energetické siete, riešiť elektromobilitu aj ďalšie energetické opatrenia. Sú to veľké peniaze a Slovensko by ich určite malo využiť.

Aké ďalšie možnosti má Slovensko k dispozícii?

Okrem spomenutého sa podarilo vyrokovať, aby aj Bratislava dostala väčšiu flexibilitu pri čerpaní eurofondov, čo prinesie hlavnému mestu 500 miliónov eur. Najbližšiu dekádu čakajú Slovensko strategické úlohy v celkovej modernizácii krajiny, aby bola pripravená na 21. storočie a aby fungovala na úplne novom základe. Ako som povedal, máme k dispozícii 27 miliárd z nového rozpočtového obdobia, a pokiaľ viem, stále dočerpávame osem miliárd z uplynulého. Sú to obrovské peniaze. Malo by byť prioritným záujmom Slovenska, aby sme ich dokázali zmysluplne využiť. Je to pre nás taký európsky Marshallov plán. Neviem si predstaviť, že by ešte niekedy v budúcnosti malo Slovensko k dispozícii také obrovské prostriedky.

Áno. Veď plán obnovy vznikol náhodou. Keby nebola pandémia, Slovensko by tieto peniaze nemalo.

Je to tak. Ale pred rokovaniami o rozpočte vládla v EÚ skepsa. Nebolo jasné, ako rokovania dopadnú. Skončili sa však nad očakávanie. Krajiny sa chceli poučiť z gréckej finančnej krízy, takže napumpovali peniaze do európskeho rozpočtu. A musím povedať, že keď sa pozerám na štáty v susedstve Slovenska, tie dokážu využiť financie, ktoré majú k dispozícii. Poliaci vedia minúť všetky peniaze, ktoré dostanú. Aj pre Slovensko je to unikátna príležitosť. Bolo by dobré, keby sme o nej mali vážnejšiu spoločenskú diskusiu, aby sme túto šancu využili.