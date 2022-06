Kradnuté ukrajinské obilie končí na Kryme a v Rusku, ukazujú dáta BBC

Existuje podľa nej mnoho známok toho, že veľká časť plodín putuje najprv na ukrajinský polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo už v roku 2014, a potom často do Sýrie či Turecka.

„Ukradli nám obilie. Zničili naše priestory, zničili naše vybavenie,“ povedal britskej verejnoprávnej stanici ukrajinský poľnohospodár, ktorého pravé meno BBC neuvádza, aby ho ochránila pred prípadnými represiami. Použila pre neho meno Dmytro a poznamenala, že sa pokúsila kontaktovať vyše 200 farmárov, ktorých pôda sa teraz nachádza na okupovaných územiach. Dmytro bol jedným z mála, ktorý sa bol ochotný s novinármi stretnúť.

25 rokov budoval niečo, čo Rusi zničili

Stanici opísal, ako počas štyroch mesiacov ruskej invázie prišiel o svoj podnik, ktorý budoval 25 rokov. Ruské sily viní z toho, že okupujú 80 percent pôdy, na ktorej hospodári, a tiež z krádeže obilia v priemyselnom meradle. Záznamy bezpečnostných kamier na jednom z pozemkov firmy zachytili príchod Rusov so znakom Z na vojenských vozidlách. Podľa Dmytra malo niekoľko jeho nákladných vozidiel s obilím, ktoré Rusi ukradli, namontované GPS sledovacie zariadenie. Pomocou týchto údajov sa podarilo zistiť, že išli na Krym a potom ďalej do Ruska, píše BBC.

Tá zároveň upozorňuje, že je veľmi ťažké sledovať jednotlivé zásielky s ukradnutým obilím, ale existuje množstvo dôkazov, že veľká časť putuje najprv na Krym. Odvoláva sa pritom na satelitné snímky dvoch kľúčových vstupných bodov, na ktorých je vidieť nahromadené vozidlá, ktoré by mohli byť použité na prepravu obilia a ďalších produktov. Takáto úroveň cestnej dopravy na Krym je neobvyklá, poznamenala BBC.

Obilie miešajú s ruským

Časť dopravy by podľa nej bolo možné vysvetliť návratom prázdnych nákladných vozidiel z okupovaných oblastí po tom, čo tam doručili zásoby ruským vojakom. Evidentným výkladom však je to, že mnoho kamiónov vezie obilie alebo iné produkty ukradnuté ukrajinským poľnohospodárom, uvádza stanica. Na satelitných snímkach mesta Džankoj na Kryme sú podľa nej vidieť nákladné automobily čakajúce na ceste vedľa skladu obilia a blízko vlakovej stanice, kde sú potom vidieť vagóny, ktoré sa používajú na prepravu obilia.

Z Džankoju premávajú vlaky do prístavov v Sevastopole a Kerči, odkiaľ sa môžu produkty prepravovať do Ruska alebo do zahraničia, píše BBC. „V Kerčskom prielive (medzi Krymom a Ruskom) prekladajú ukrajinské obilie z malých lodí na veľkoobjemové plavidlá, kde ho miešajú s obilím z Ruska. Alebo v niektorých prípadoch plávajú do tejto oblasti len preto, aby vyvolali zdanie, že nakladajú ruské obilie,“ tvrdí Andrij Klymenko z Inštitútu pre čiernomorské strategické štúdiá v Kyjeve, ktorý pravidelne monitoruje pohyb lodí okolo Krymu.

Plodina je potom podľa neho vyvážaná s ruskými certifikátmi. Plavidlá potom často mieria do Sýrie alebo Turecka, píše BBC. Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Çavuşoglu pritom uviedol, že tvrdenia o preprave ukrajinského obilia do Turecka prešetrili a zatiaľ nenašli žiadne dôkazy.

Berú zrejme zásoby

BBC ďalej spomína ďalšie satelitné snímky a odborníkov, podľa ktorých vysokú aktivitu tohto typu na Kryme možno vysvetliť iba obilím prepravovaným z ukrajinskej pevniny. Napríklad na záberoch zo Sevastopoľa z júna je podľa nej vidieť, ako je na rad lodí nakladaný žltý materiál zodpovedajúci farbe obilia. Mike Lee zo spoločnosti Green Square Agro, ktorý pracoval tak na Ukrajine, ako aj v Rusku, však tvrdí, že časť obilia vyvážaného z Krymu by mohla byť súčasťou zásob z tamojšej minuloročnej úrody, ktorej vývoz narušil konflikt.

Stanica sa ďalej venuje pohybu niektorých lodí, ktoré zrejme prevážali ukrajinské obilie do zahraničia, a upozorňuje, že plavidlá používali to, čo odborníci nazývajú „klamnými“ praktikami počas plavby – pretože vypínali palubné sledovacie zariadenia. BBC kontaktovala ruských a sýrskych prevádzkovateľov troch takýchto lodí, ale nezískala odpovede na svoje otázky.

Stanica tiež píše, že si zaobstarala dokumenty vypracované ruskými okupačnými orgánmi, v ktorých sú uvedené poľnohospodárske podniky, kam má byť obilie prevezené. Samostatné vyšetrovanie potom podľa nej ukázalo, že v niektorých prípadoch Rusi nútia ukrajinských poľnohospodárov predávať obilie za ceny výrazne nižšie ako sú trhové. A farmári musia podpisovať dokumenty, ktoré majú dokázať, že plodina bola nakúpená legálne.

Nemajú inú možnosť

Zatiaľ čo prvé správy hovorili obvykle o priamych krádežiach zo strany ruských síl, poľnohospodári naznačujú, že taktika sa zmenila, pretože Rusi si uvedomujú, že pokiaľ nič nezaplatia, môže byť budúca úroda sabotovaná, píše BBC. Poľnohospodári tvrdia, že musia nízke ceny akceptovať, pretože nemajú inú možnosť a potrebujú nakupovať pohonné hmoty a platiť zamestnancov.

BBC na záver uvádza, že kontaktovala ruské úrady s ohľadom na tieto obvinenia, ale zatiaľ nedostala odpoveď. Rusko už skôr poprelo, že by kradlo obilie. Niektorí predstavitelia v Ruskom okupovaných oblastiach však otvorene hovorili o tom, že z regiónov, ktoré teraz kontrolujú, bolo ukrajinské obilie odvezené, dodala stanica.