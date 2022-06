Slovenskí obchodníci s obrannými výrobkami majú obchádzať medzinárodné sankcie a embargá

Vojenské spravodajstvo (VS) vlani odhalilo nový postup, modus operandi, ktorým obchodníci s výrobkami obranného priemyslu pravdepodobne obchádzajú medzinárodné sankcie a embargá.

Vyplýva to zo Správy o činnosti VS za rok 2021. „Cez štátne inštitúcie SR sa nechávajú schvaľovať len obchody, ktoré sú uzatvárané s preverenými a spoľahlivými zahraničnými obchodnými partnermi, pričom obchody s vyšším bezpečnostným rizikom sú realizované cez spoločnosti, ktoré síce sú vo vlastníctve slovenských občanov, ale majú sídlo mimo Európskej únie,“ priblížilo VS v správe.

Ako vysvetlilo, väčšina finančných transakcií a obchodnej komunikácie prebieha pod hlavičkou zahraničných spoločností, avšak je jednoznačne spájateľná so slovenskými spoločnosťami a ich majiteľmi. „Dochádza tak k tomu, že obchody nie sú schvaľované licenčnou komisiou Ministerstva hospodárstva SR a o ich realizácii nemajú vedomosť ani žiadne iné zákonom určené kontrolné autority,“ upozornilo VS.

Celkovo Vojenské spravodajstvo preverovalo v roku 2021 viac ako 1200 žiadostí slovenských spoločností na zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu (VOP) a 33 žiadostí o udelenie povolenia na obchodovanie. V oblasti obchodovania s určenými výrobkami a s položkami dvojakého použitia posudzovali viac ako 670 žiadostí oprávnených slovenských obchodných spoločností a výrobcov VOP.

Ako vysvetlilo VS, posudzovali sa najmä prípady obchodovania, kde vzhľadom na charakter VOP a cieľový štát vývozu, napríklad Rwandská republika, Republika Pobrežia Slonoviny, Sudánska Republika, existuje riziko získania a zneužitia výrobku militantnými, povstaleckými, teroristickými či džihádistickými skupinami alebo radikalizovanými jednotlivcami.

„Prihliadané bolo aj na riziko reexportu VOP z územia deklarovaného konečného užívateľa do štátov, v ktorých prebieha ozbrojený konflikt alebo v ktorých dochádza k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd,“ doplnilo VS v správe.