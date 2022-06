Putin Macronovi: "Pozorne ma počúvaj!"

Emmanuel Macron:

Od nášho posledného rozhovoru napätie naďalej rastie a ty poznáš moje odhodlanie a moje rozhodnutie pokračovať v dialógu. Bol by som rád, keby si mi najskôr poskytol svoj pohľad na situáciu a možno celkom otvorene, ako my obaja [zvykneme], mi povedal svoje zámery. A potom by som sa chcel pokúsiť zistiť, či ešte existujú užitočné kroky, ktoré je možné podniknúť, a predložiť ti nejaké návrhy.

Vladimir Putin:

Čo môžem povedať? Sám vidíš, čo sa deje. Ty a kancelár Scholz ste mi povedali, že Zelenskyj je pripravený urobiť krok, že pripravil návrh zákona na implementáciu minských dohôd. […] V skutočnosti náš drahý kolega, pán Zelenskyj, nerobí nič. Klame vám. […] Neviem, či ste počuli jeho včerajšie vyhlásenie, kde povedal, že Ukrajina by mala mať prístup k atómovým zbraniam.

(Diplomatický poradca Emmanuel Bonnet: „Ale nie, to je nezmysel“).

Tiež som počul tvoje komentáre počas tlačovej konferencie v Kyjeve 8. februára. Povedal si, že minské dohody by sa mali revidovať, citujem, „aby boli uplatniteľné“.

(Macronovi poradcovia: „Nie, to nepovedal“, „Poviem mu, aby sa s ním nepúšťal do podrobnej diskusie“).

Emmanuel Macron:

Vladimír, po prvé, nikdy som nepovedal, že dohody z Minska by sa mali revidovať. Nikdy som to nepovedal ani v Berlíne, ani v Kyjeve, ani v Paríži. Povedal som, že sa musia uplatňovať, že sa všetko musí dodržiavať, a nemám taký istý pohľad na posledné dni ako ty.

Vladimir Putin:

Počuj, Emmanuel, nerozumiem tvojmu problému so separatistami. Na naše naliehanie urobili aspoň všetko potrebné na začatie konštruktívneho dialógu s ukrajinskými orgánmi.

Emmanuel Macron:

K tomu, čo si povedal, Vladimir, niekoľko poznámok: po prvé, dohody z Minska sú dialógom s vami, máš úplnú pravdu. V tejto súvislosti sa nepredpokladá, že základom diskusie bude text, ktorý predložili separatisti. A preto, keď sa tvoj vyjednávač snaží prinútiť Ukrajincov rokovať na základe plánov separatistov, nerešpektuje minské dohody. Nie separatisti budú predkladať návrhy ukrajinských zákonov!

Vladimir Putin:

Samozrejme, úplneodlišne čítame situácie. Počas nášho posledného rozhovoru som ti pripomenul a dokonca prečítal články 9, 11 a 12 minských dohôd.

Emmanuel Macron:

Sú priamo pred mojimi očami! Je tam dobre napísané, že vláda Ukrajiny – bod 9 atď. – navrhuje, a že sa to deje pri konzultácii a po dohode so zástupcami niektorých okresov Doneckej a Luhanskej oblasti v rámci tripartitnej kontaktnej skupiny. To je presne to, čo navrhujeme urobiť. Preto neviem, kde váš právnik vyštudoval právo (poradca sa usmieva). Ja sa len pozerám na texty a snažím sa ich aplikovať! A neviem, aký právnik ti môže povedať, že v suverénnej krajine texty zákonov navrhujú separatistické skupiny, a nie demokraticky zvolené orgány.

Vladimir Putin:

(Tvrdým a podráždeným tónom.) Toto nie je demokraticky zvolená vláda. Dostali sa k moci v dôsledku prevratu, boli tam zaživa upálení ľudia, bol to krvavý kúpeľ a Zelenskyj je jedným z tých, ktorí sú za to zodpovední.

Pozorne ma počúvaj: zásad dialógu spočíva v tom, aby sa brali do úvahy záujmy druhej strany. Návrhy existujú, separatisti, ako ich nazývaš, ich odovzdali Ukrajincom, ale nedostali žiadnu odpoveď. Kde je tu dialóg?

Emmanuel Macron:

Nuž preto, ako som ti práve povedal, my sa môžeme vykašľať na návrhy separatistov. O čo ich žiadame je, aby reagovali na texty Ukrajincov a takto sa veci musia robiť, lebo to je zákon! To, čo si práve povedal, kdesi spochybňuje tvoju vlastnú vôľu dodržiavať dohody z Minska, ak si myslíš, že máš do činenia s nelegitímnou a teroristickou vládou.

Vladimir Putin:

(Stále veľmi podráždene) Pozorne ma počúvaj! Počuješ ma? Ešte raz ti hovorím: separatisti, ako ich nazývaš, reagovali na návrhy ukrajinských orgánov. Odpovedali, ale tieto orgány neprijali následné opatrenia.

Emmanuel Macron:

Takže dobre, ​​na základe ich reakcie na texty Ukrajincov ti navrhujem nasledovné: požadujeme, aby sa všetky strany stretli v rámci kontaktnej skupiny, aby sme mohli pokračovať v postpe vpred. Zajtra môžeme požiadať o vykonanie tejto práce a žiadať, aby všetky zúčastnené strany neuskutočňovali politiku prázdnych stoličiek. Posledné dva dni však separatisti do tejto diskusie ísť nechceli. Ja to budem okamžite požadovať od Zelenského. Súhlasíme s tým? Ak súhlasíme, spustím to a požiadam o zajtrajšie stretnutie.

Vladimir Putin:

Takže, aby som mohol súhlasiť, tak hneď ako zavesíme slúchadlo, pozriem sa na tieto návrhy. Od samého začiatku však bolo potrebné vyvíjať tlak na Ukrajincov, ale nikto to nechcel urobiť.

Emmanuel Macron:

Ale áno, robím všetko pre to, aby som na nich vyvíjal tlak, to veľmi dobre vieš.

Vladimir Putin:

Viem, ale žiaľ, je to neefektívne.

Emmanuel Macron:

Potrebujem, aby si mi trochu pomohol (šibalsky). Situácia na línii kontaktu je veľmi napätá. Naozaj som včera volal Zelenskému, aby sa upokojil. Znovu mu poviem, upokojte všetkých, upokojte (ľudí) na sociálnych sieťach, upokojte ozbrojené sily Ukrajiny. Ale tiež vidím, že tz môžeš skutočne vyzvať svoje vopred rozmiestnené vojenské sily, aby sa upokojili. Včera sa veľa ostreľovalo. Ak chceme dať dialógu šancu, musíme upokojiť situáciu v regióne. Ako vidíš vývoj vojenských cvičení?

Vladimir Putin:

Cvičenia idú podľa plánu.

Emmanuel Macron:

To znamená, že dnes večer sa končia, však?

Vladimir Putin:

Áno, pravdepodobne dnes večer a vojenskú prítomnosť na hraniciach určite ponecháme, kým sa situácia na Donbase neupokojí. Posúdenie sa uskutoční po konzultácii s ministerstvami obrany a zahraničných vecí.

Emmanuel Macron:

V poriadku. Vladimir, hovorím ti veľmi úprimne, že vrátiť diskusiu do správneho rámca a vyhnúť sa napätiu je absolútnou podmienkou. A pre mňa je dôležité – a to ťa naozaj žiadam –, aby sme mali situáciu pod kontrolou. Toto je prvý krok. A naozaj sa spolieham na vás. V najbližších hodinách a dňoch nepodľahnite žiadnym provokáciám.

Chcel som sa na teba obrátiť s dvoma úplne konkrétnymi návrhmi. Prvým je zorganizovať v najbližších dňoch stretnutie medzi tebou a prezidentom Bidenom v Ženeve. Hovoril som s ním v piatok večer, spýtal som sa ho, či by som ti mohol dať túto ponuku. Požiadal ma, aby som ti povedal, že je na to pripravený. Prezident Biden tiež premýšľal o spôsoboch, ako presvedčivým spôsobom deeskalovať situáciu, vziať do úvahy tvoje požiadavky a veľmi jasne sa vysporiadať s otázkou o NATO a Ukrajine. Uveď dátum, ktorý ti vyhovuje.

Vladimir Putin:

Ďakujem veľmi pekne, Emmanuel. Je pre mňa vždy veľkým potešením a veľkou cťou hovoriť s tvojimi európskymi kolegami, ako aj so Spojenými štátmi. A vždy mám veľkú radosť z komunikácie s vami, pretože máme dôverné vzťahy. Takže, Emmanuel, ponúkam ti opačné veci. V prvom rade si toto stretnutie musíš pripraviť vopred. Až potom sa môžeme baviť, lebo ak sa takto prídeme porozprávať o všetkom a o ničom, aj tak nás budú z toho obviňovať.

Emmanuel Macron:

Môžeme si však dnes, na konci týchto diskusií, povedať, že principiálne súhlasíme? Rád by som od teba dostal jasnú odpoveď na túto otázku. Rozumiem tvojej neochote ohľadom dátumu, ale si pripravený dnes povedať: „Chcel by som dvojstranné stretnutie s Američanmi, ktoré by sa potom rozšírilo aj na Európanov,“ alebo nie? (Poradca: „Tak.“)

Vladimir Putin:

Toto je návrh, ktorý si zaslúži pozornosť, a ak chceš, aby sme sa dobre dohodli na jeho formulácii, navrhujem, aby sme požiadali našich poradcov, aby si navzájom zavolali, aby sa dohodli […], ale vedz, že v zásade súhlasím.

Emmanuel Macron:

Veľmi dobre, že mi to potvrdzuješ, že v zásade súhlasíš. Navrhujem, aby sa naše tímy […] pokúsili dokončiť spoločný text, akúsi tlačovú správu po skončení tohto rozhovoru.

Vladimir Putin:

Aby som bol úprimný, chcel som si ísť zahrať hokej, pretože s tebou hovorím zo športovej haly pred začatím fyzických cvičení. Najprv zavolám svojim poradcom.

Emmanuel Macron:

V každom prípade ďakujem, Vladimir. Zostávame v spojení v reálnom čase. Hneď ako sa niečo stane, zavoláš mi.

Vladimir Putin:

Ďakujem, pán prezident. (vo francúzštine).