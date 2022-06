Ruský oligarcha kritizuje Kremeľ: Zničenie Ukrajiny by bolo kolosálnou chybou

„Znepokojuje ma to, ako rýchlo sme opustili to, čo sme ekonomicky dosiahli v 90. rokoch, že sme opustili to, čo sme dosiahli v nultých rokoch, a teraz sedíme a čakáme na víťazstvo. Na aké víťazstvo? Na koho víťazstvo?“ spýtal sa Deripaska. „Myslím si, že zničiť Ukrajinu by znamenalo kolosálnu chybu, a to aj pre nás,“ dodal. Ruského prezidenta Vladimíra Putina však priamo nekritizoval.

Rastúca prosperita je spájaná s rozvojom ruského súkromného sektora a s posilňovaním vzťahov s Európou ako hlavným ekonomickým partnerom Ruska, povedal ďalej Deripaska, zakladateľ ruského hliníkárenského gigantu Rusal. Teraz je ale podľa neho „očividné“, že západné sankcie tvrdšie dopadajú na Rusko ako na Európu. Reuters podotýka, že toto Deripaskovo tvrdenie je v protiklade s vyhláseniami prezidenta Putina o tom, že sankcie sa západným ekonomikám vypomstia, čo sa už teraz prejavuje najvyššou infláciou za posledné dekády, a že Rusko z nich vyjde silnejšie a sebestačnejšie.

Zmena režimu? V nedohľadne

Na samotného Deripasku uvalili Spojené štáty, Európska únia a Británia sankcie. Zmrazili mu majetok a zakázali mu cestovať na svoje územie. Tento oligarcha však tiež povedal, že podcenil, ako stabilná ruská ekonomika napriek západným opatreniam bude. Súčasný ruský režim podľa neho nie je v ohrození. „Pre zmenu režimu v Rusku nie je potenciál. Opozícia si radšej vybrala krásne výhľady v Európe a stiahla sa zo života v krajine (Rusku – pozn. ČTK),“ uviedol Deripaska.

Päťdesiatpäťročný Deripaska je súčasťou skupiny oligarchov, ktorí ovládajú veľké časti ruského hospodárstva, najmä v energetike a obchode s komoditami. Kremeľ ich podnikania nekladie prekážky pod podmienkou, že zostávajú stranou politiky.