Rokovania o námietkach Turecka proti rozšíreniu NATO sa po dvoch hodinách skončili

Rokovania vysokých predstaviteľov NATO, Turecka, Švédska a Fínska a rozšírení Severoatlantickej aliancie sa po dvoch hodinách skončili. Dohodu účastníci schôdze neoznámili. Podľa fínskej tlače sa krajiny dohodli, že vypracujú memorandum, ktoré bude reagovať na výčitky Ankary voči vstupu dvojice severských krajín do NATO, uviedla agentúra Reuters. Turecko nesúhlasí s rozšírením vojenskej aliancie, pretože tvrdí, že obe škandinávske krajiny podporujú terorizmus.

Rokovanie sa uskutočnilo v Madride bezprostredne pred začiatkom summitu NATO. Rozhovory viedli generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, švédska premiérka Magdalena Anderssonová a fínsky prezident Saul Niinistö. Podľa tureckej tlače rozhovory trvali zhruba dve hodiny.

Fínske médiá informovali, že Turecko, Švédsko a Fínsko pripravia spoločné memorandum, ktoré bude riešiť obavy Turecka zo vstupu oboch škandinávskych krajín do Severoatlantickej aliancie. Informáciu priniesli fínsky denník Helsingin Sanomat a denník Iltalehti v čase, keď lídri Turecka, Švédska a Fínska ešte rokovali s generálnym tajomníkom Stoltenbergom, píše agentúra Reuters.

O vstup do NATO požiadali Švédsko a Fínsko v máji v reakcii na zhoršenie bezpečnostnej situácie v Európe po ruskej invázii na Ukrajinu. Podľa agentúr bude otázka ich vstupu patriť k hlavným bodom rokovania na madridskom summite.

Ankara už niekoľko mesiacov tvrdí, že s rozšírením NATO nesúhlasí, pretože Švédsko a Fínsko podporujú teroristické organizácie. Tými Turecko myslí napríklad Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je na zozname teroristických organizácií USA aj EÚ, ale tiež kurdské oddiely YPG, ktoré západné krajiny podporovali v boji proti organizácii Islamský štát. Ankare tiež prekáža obmedzenie predaja zbraní, ktoré oba škandinávske štáty voči Turecku zaviedli pred niekoľkými rokmi.

Švédska premiérka Anderssonová pred cestou do Madridu uviedla, že dúfa, že sa podarí turecké námietky prekonať. Poukázala na to, že jej vláda chystá sprísnenie protiteroristickej legislatívy. Turecký prezident Erdogan pred odletom do Španielska povedal, že jeho krajina chce vidieť činy.

Britský premiér Boris Johnson uviedol, že rozhovory o výhradách Turecka sú „zložité“, ale došlo k určitému pokroku. „Fínsko a Švédsko, ktoré sa rozhodli ukončiť desaťročia neutrality, sa chcú teraz pripojiť (k NATO). Budú to náročné rozhovory,“ povedal Johnson. „Myslím si, že pre našu alianciu je veľmi dôležité, aby sa k nám tieto dve krajiny pripojili,“ dodal.

Ohľadom tureckých námietok chce rokovať v stredu s Erdoganom aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Bezpečnostný poradca Bieleho domu Jack Sullivan uviedol, že je možné tiež stretnutie medzi americkým prezidentom Joom Bidenom a tureckou hlavou štátu.