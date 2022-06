Slovensko v Madride do NATO nepustili. Fínsko a Švédsko dostali zelenú

Helsinki a Štokholm si podali prihlášku do NATO 18. mája. Ankara však až do utorka blokovala ďalší postup. No nakoniec sa v Madride pred summitom aliancie zrodila dohoda na stretnutí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou, fínskym prezidentom Saulim Niinistöm a generálnym tajomníkom aliancie Jensom Stoltenbergom.

NATO sa teda už pravdepodobne o niekoľko týždňov rozšíri z 30 na 32 členov. Vstup Fínska a Švédska musia schváliť všetky krajiny aliancie vrátane Slovenska. Je to však do veľkej miery len formalita.

Najdôležitejšie bolo, že svoje námietky stiahlo Turecko. Ankara tvrdila, že najmä Švédsko podporuje teroristov z Strany kurdských pracujúcich (PKK) a vadilo je aj zbrojné embargo, ktoré v minulosti na ňu severské krajiny uvalili.

"Nevieme všetky detaily, ako sa dohoda zrodila, ale musím povedať, že ma prekvapila. Memorandum o porozumení medzi zainteresovaní stranami priamo spomína Kurdov v Sýrii, Ľudové obranné jednotky a Zjednotenú demokratickú stranu, a hovorí o záväzku Švédska a Fínska bojovať proti PKK. Ďalší bod spomína, že aj proti jej takpovediac predĺženej ruke. Je jasné, že Turecko si to bude vysvetľovať tak, že Švédsko a Fínsko teraz za teroristické organizácie pokladajú aj Ľudové obranné jednotky a Zjednotenú demokratickú stranu. Jazyk dokumentu je však dostatočne vágny na to, aby mohli byť momentálne obe strany spokojné. Samozrejme, doma to Erdogan môže prezentovať ako veľké víťazstvo,“ reagoval pre Pravdu Toni Alaranta, expert na Turecko z Fínskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy.

Švédsky denník Dagens Nyheter napísal, že švédska tajná služba má už pripravený zoznam 10 Kurdov, ktorých by Štokholm mohol deportovať do Turecka.

Prihlášku Helsínk a Štokholmu by mali podpísať veľvyslanci krajín NATO v Bruseli.

Podľa Alarantu sa špekuluje, že za dohodou stoja aj Američania. "Hovorí sa, že šéf Bieleho domu Joe Biden odmietal schôdzku s Erdoganom, keby turecký prezident trval na vete. Je možné, že je to pravda. Erdogan od začiatku chcel, aby sa NATO zameralo na terorizmus, a chcel sa stretnúť s Bidenom. Podarilo sa mu to dosiahnuť a má aj podpísaný dokument, na základe ktorého môže tvrdiť, že Švédsko a Fínsko úplne prestali spolupracovať s kurdskými organizáciami v Sýrii,“ vysvetlil Alaranta.

Summit NATO sa v Madride začal v utorok a skončí sa dnes. Slovensko na schôdzke zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová.