V Európe bude ešte viac amerických vojakov

Biden ohlásil vyslanie dvoch letiek najmodernejších stíhačiek F-35 do Británie, zvýšenie počtu torpédoborcov v španielskych prístavoch zo štyroch na šesť a vytvorenie nového armádneho veliteľstva v Poľsku. Posilniť sa má aj americká prítomnosť v Rumunsku, a to dodatočnou brigádou o sile 5 000 vojakov, a tiež v Pobaltí, Nemecku a Taliansku.

Tento krok má podľa Bidena prispieť k tomu, aby aliancia bola schopná „odpovedať na hrozby prichádzajúce zo všetkých smerov a vo všetkých oblastiach: na zemi, vo vzduchu a na mori“. NATO je v súčasnosti viac potrebné ako nikdy predtým, zdôraznil šéf Bieleho domu.

Americký prezident tiež pripomenul, že Spojené štáty tento rok už vyslali 20 000 vojakov do Európy ako posily v reakcii na agresívne ruské kroky. Upozornil, že ruský prezident Vladimír Putin by si prial „finlandizáciu“ Európy v zmysle posunu európskych krajín k neutralite, ale namiesto toho sa dočkal posilnenia NATO v Európe, a to aj o tradične neutrálne Fínsko a Švédsko.