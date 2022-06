Zeman žiada preveriť, či počas jeho choroby nedošlo k pokusu o sabotáž

Český prezident Miloš Zeman v stredu odovzdal ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blažkovi podnet na preverenie, či počas jeho vlaňajšej hospitalizácie nedošlo k sabotáži spočívajúcej v pokuse o prevod jeho právomocí. Oznámil to Zemanov hovorca Jiří Ovčáček na webovej stránke Pražského hradu.

K sabotáži mohlo podľa hovorcu dôjsť v období od septembra do novembra 2021. Zeman chce, aby sa vyšetrilo nebezpečenstvo zásahu do ústavných právomocí prezidenta a aby sa táto situácia vyjasnila aj pre budúcnosť, uviedol Ovčáček.

„Tento podnet nie je motivovaný snahou o drakonické postihy konkrétnych osôb, ale v rámci ústavných kautel o preverenie a objasnenie situácie, keď prezident republiky, ako ľudom priamo volená hlava štátu, bol nútený čeliť pokusu o zbavenie svojich právomocí postupom podľa článku 66 Ústavy ČR,“ uviedol Ovčáček.

Právnik Pražského hradu Marek Nespala doplnil, že Zeman nepodal trestné oznámenie, ktoré pôvodne avizoval a ktoré už bolo na začiatku júna vypracované. Minister Blažek reagoval, že podnet postúpi príslušným orgánom.

Ústavný právnik Jan Kysela tvrdí, že postup prezidenta je neštandardný. Podľa neho je absurdné označiť za pokus o sabotáž situáciu, keď sa politici zaujímali o Zemanov zdravotný stav a o to, či bude môcť vykonávať svoje prezidentské právomoci. „Ak sa hľadá vinník, je to pán prezident sám, ktorý o svojom stave nechcel informovať, a potom to je Kancelária prezidenta republiky,“ dodal Kysela.

O aktivácii článku 66 ústavy sa začalo hovoriť v súvislosti so zhoršením zdravotného stavu Miloša Zemana po parlamentných voľbách v októbri 2021. Zeman bol hospitalizovaný na klinike intenzívnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Predseda Senátu Miloš Vystrčil vtedy citoval list lekárov, podľa ktorého Zeman nebol schopný vykonávať svoju funkciu. O konkrétnych dôvodoch prezidentovej hospitalizácie Pražský hrad mlčal. K aktivácii článku a preneseniu právomocí nakoniec nedošlo.