Čaputová: Samit NATO v Madride bol jedným z najdôležitejších

Samit Severoatlantickej aliancie v Madride, ktorý sa zavŕšil vo štvrtok, bol historicky jedným z najdôležitejších vrcholných stretnutí tejto organizácie. Rozhodlo sa na ňom o pozvaní Fínska a Švédska do Aliancie a o posilnení jej východného krídla. Prijala sa tiež nová strategická koncepcia NATO, ktorá definuje výzvy a hrozby a tiež spôsob reakcie spojencov, v Madride to zdôraznila prezidentka Zuzana Čaputová.

Ako upozornila prezidentka, lídri členských krajín NATO reagovali aj na hrozbu, ktorú predstavujú hybridné útoky a dezinformácie. Za „silnú dezinformačnú vlnu“ pritom označila tvrdenia, že Európska únia a NATO blokujú vývoz potravín z Ukrajiny.

Čaputová zdôraznila, že v Aliancii v súčasnosti panuje jednota, a to aj v jednotlivých praktických krokoch, najmä pri poskytovaní pomoci Ukrajine, ktorá v súčasnosti čelí ruskej agresii.

Počas samitu sa Čaputová tiež bilaterálne stretla s viacerými predstaviteľmi členských krajín vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorého pozvala na budúci rok na Slovensko. Rokovala aj so šéfmi vlád Nemecka a Holandska Olafom Scholzom a Markom Ruttem, a to o predsunutej prítomnosti ich vojakov na Slovensku v rámci misie NATO. So švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou hovorila o chystanom vstupe Švédska do NATO a tiež obrannej spolupráci a boji proti klimatickej kríze.