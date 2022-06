Takmer dvesto kilometrov, 50-tisíc ton ocele. Poľsko má na východnej hranici plot

„Za našou východnou hranicou sa odohráva krvavá vojna, najkrvavejšia od čias druhej svetovej vojny, a dnes už jasne vidíme, že tá vojna mala svoj prvý akord. Prvým akordom tejto vojny bol útok (bieloruského diktátora Alexandra) Lukašenka na poľskú hranicu s Bieloruskom,“ uviedol podľa serveru Wprost premiér Morawiecki.

Podľa šéfa poľskej vlády sa bieloruský autoritársky vodca spoločne so svojím spojencom, ruským prezidentom Vladimirom Putinom rozhodli otestovať poľskú hranicu, a teda aj východnú hranicu Európskej únie. „Vďaka politickej prezieravosti a predvídaniu toho, čo sa môže stať, sa teraz môžeme zamerať na pomoc Ukrajine, ktorá bojuje za ochranu svojej suverenity,“ povedal Morawiecki.

Potom, čo ruské invázne vojská vo februári napadli Ukrajinu, prekročili podľa poľskej pohraničnej stráže ukrajinsko-poľskú hranice viac ako štyri milióny ľudí utekajúci pred bojmi. Veľa z nich zostalo v Poľsku, iní sa vydali do ďalších krajín, alebo sa časom vrátili do vlasti.

Z Bieloruska sa od minulého roka pokúšali dostať do Poľska a susednej Litvy aj tisíce migrantov z Blízkeho východu, Afganistanu alebo Afriky utekajúcich pred chudobou alebo konfliktmi. Bielorusko pritom predtým nebolo kľúčovou migračnou cestou do EÚ. Zmenilo sa to po tom, čo Lukašenko začal migrantov povzbudzovať, aby pricestovali do Minsku.

Varšava a EÚ obviňujú autoritársky režim v Minsku, že migrantov využil ako hybridnú zbraň v odplate za sankcie Európskej únie uvalené na Lukašenkov režim kvôli porušovaniu ľudských práv a potlačovaniu opozície. Táto migračná kríza kulminovala vlani na jeseň.

Poľská pohraničná stráž výstavbu bariéry označila za najväčšiu stavebnú investíciu vo svojej histórii. Náklady na bariéru predstavujú 1,5 miliardy zlotých (320 miliónov eur), informoval Polsat News. Súčasťou bariéry je žiletkový drôt. Budú na ňom aj čidlá odhaľujúce pohyb i kamery s nočným videním. Elektronické dovybavenie zábrany má byť hotové v septembri.

Pri výstavbe pohraničná stráž spolupracovala s ministerstvom životného prostredia. "Na bariére je ponechaných 24 brán pre veľké zvieratá, a vyše 140-tisíc pre malé zvieratá. Okrem toho boli na vodných tokoch urobené priepusty, aby mohli voľne prúdiť vodné živočíchy, " cituje portál BusinessInsider hovorkyňu pohraničnej stráže Annu Michalskú.

Poľská vláda označuje hraničnú bariéru za súčasť boja proti Rusku, ochrancovia ľudských práv v nej ale vidia uplatňovanie dvojakého metra. „Kým bieli kresťanskí utečenci z Ukrajiny (väčšinou ženy) sú vítaní, moslimovia (prevažne muži) zo Sýrie a ďalších krízových krajín sú naopak odmietaní.“ upozornila agentúra AP.

„Ak zveziete utečenca na ukrajinskej hranici, ste hrdina. Ak to urobíte na bieloruskej hranici, ste pašerák a mohli by ste skončiť na osem rokov vo väzení,“ uviedla šéfka poľskej mimovládnej organizácie Dom Otwarty Natalia Gebertová. Podľa nej sa migranti stále pokúšajú dostať cez Bielorusko do EÚ.

Mimovládne organizácie vinia poľské úrady a bezpečnostné zložky aj z toho, že migrantov násilím zatláčajú na bieloruské územie. Organizácia Human Rights Watch vo svojej správe z tohto mesiaca uvádza, že Poľsko zatláča migrantov a žiadateľov o azyl späť do Bieloruska nezákonne a niekedy aj násilne, pričom vo východoeurópskej krajine čelia zneužívaniu, vrátane bitia a znásilňovania členmi bezpečnostných zložiek.

Zatiaľ čo niektorí Poliaci podporujú tvrdý postoj vlády, mnohí obyvatelia pohraničia sa počas zimy a jari snažili migrantom, ktorí uviazli v tamojších lesoch, pomáhať.