Problém pre NATO. Ankara už hrozí zablokovaním prijatia Švédska a Fínska

Turecká vláda neodovzdá do parlamentu dokumenty na rozšírenie Severoatlantickej aliancie o Švédsko a Fínsko, pokiaľ tieto krajiny nesplnia záväzky obsiahnuté v utorkovom memorande. Uviedol to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Rozšírenie NATO musia odsúhlasiť parlamenty všetkých tridsiatich členských krajín. Turecký prezident chce po škandinávskych štátoch napríklad sprísnenie protiteroristickej legislatívy, uviedla agentúra Reuters. V stredu vyšlo najavo, že Turecko, Švédsko a Fínsko vnímajú rozdielne časť dohody o vydávaní ľudí podozrivých z teroristických aktivít.

Erdogan vyzval Švédsko a Fínsko, aby naplnili sľuby, ktoré dali Turecku v utorkovom memorande. „Ak to neurobia, tak je pre nás mimo debaty zaslať žiadosť do parlamentu,“ povedal Erdogan. Spojencov v NATO Erdogan vyzval, aby boli „plne solidárni“ s Ankarou v boji proti terorizmu a aby nerozlišovali medzi jednotlivými teroristickými organizáciami. Za teroristickú skupinu napríklad Turecko považuje kurdské milície YPG v Sýrii, ktoré dostali vojenskú podporu od ďalších členských krajín v boji proti teroristom z organizácie Islamský štát.

Vydajú 30 „teroristov“?

Vďaka utorkovému podpisu memoranda so Švédskom a Fínskom súhlasila Ankara so začatím procesu vedúceho k začleneniu oboch krajín do NATO. Posledné slovo v tom ale majú až parlamenty členských krajín.

V stredu sa ukázalo, že trojica signatárov vníma odlišne napríklad pasáž o vydávaní ľudí podozrivých z terorizmu do Turecka. Ankara znovu požiadala o vydanie zhruba 30 ľudí, ktorí sú podľa nej spojení so Stranou kurdských pracujúcich (PKK) a hnutím klerika Fethullaha Gülena, ktorého Turecko obviňuje z pokusu o štátny prevrat v roku 2016. Ankara očakáva od úradov oboch krajín kladné vybavenie žiadostí. Podobné požiadavky Helsinki a Štokholm v minulosti však zamietli.

Švédsko a Fínsko v reakcii na žiadosť Ankary uviedli, že budú postupovať podľa svojich zákonov a medzinárodného práva. Švédska premiérka Magdalena Anderssonová uviedla, že je vylúčené vydanie švédskych občanov. Obe krajiny tvrdia, že vďaka memorandu budú viac spolupracovať s Tureckom v boji proti terorizmu a vytvoria mechanizmus, ktorý má uľahčiť výmenu informácií, na základe ktorých potom úrady budú môcť o extradíciách rozhodnúť.