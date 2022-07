ONLINE: Kyjev už vyváža elektrinu do EÚ. Zelenskyj hovorí o zmene hry

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 128. deň

6:46 Krajské centrum pre utečencov z Ukrajiny opätovne otvoria v českej metropole Praha v pondelok 11. júla, rozhodla vláda. Centrum bolo uzatvorené kvôli veľkému množstvu utečencov v hlavnom meste, ktoré nemali kde ubytovávať. Informoval o tom vo štvrtok server Novinky.cz.

Stredisko bude Ukrajincom poskytovať len núdzové prenocovanie v stanových táboroch a sprostredkovávať štátne lôžka.

Praha je ukrajinskými utečencami dlhodobo preťažená a chýbajú jej kapacity pre ďalších, ktorí ešte prídu, píše server. Magistrát preto k 15. máju uzatvoril Krajské asistenčné centrum pomoci Ukrajine (KCPU), ktoré od začiatku vojny vybavilo 99.881 utečencov. Toto centrum sa opätovne otvorí 11. júla.

6:22 Ukrajinský Hadí ostrov je „opäť slobodný“, uviedol v noci na piatok vo svojom pravidelnom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala zo stanice CNN a agentúry Reuters.

„Hadí ostrov je strategickým miestom, a výrazne to mení situáciu v Čiernom mori. Zatiaľ to nezaručuje bezpečnosť, zatiaľ to nezaručuje, že sa nepriateľ nevráti. Do značnej miery to však už obmedzuje aktivity okupantov. Krok za krokom ich vyženieme z nášho mora, z našej zeme a nášho neba,“ povedal Zelenskyj.

Malé, ale strategické územie Hadieho ostrova bolo dejiskom počiatočných sálv vojny na Ukrajine s požiadavkou ruskej vojnovej lode, ktorá vyzvala ukrajinských obrancov ostrova, aby sa vzdali. Tí jej však odpovedali: „Ruská vojnová loď, choď do r**i,“ pripomína Sky News.

5:48 Desať ľudí zomrelo v noci na piatok v ukrajinskom prístavnom meste Odesa po zásahu niekoľkoposcho­dového obytného domu ruskou raketou. Uviedol to zástupca šéfa oblastnej správy Serhij Bratčuk. Podľa neho bola budova výbuchom úplne zničená.

„Počet mŕtvych v dôsledku zásahu obytného domu vzrástol na desať,“ napísal Bratčuk na sociálnej sieti Telegram. V príspevku zverejnenom len niekoľko minút predtým uvádzal šesť obetí a sedem zranených, vrátane troch detí. Jeden vchod v bloku deväťposchodových domov je kompletne zničený, dodal.

Raketu odpálil ruský bombardér nad Čiernym morom. Ďalšia strela zasiahla rekreačné stredisko v oblasti mesta Bilhorod-Dnistrovskyj asi 80 kilometrov južne od Odesy. Aj tu sú podľa Bratčuka obete, ich počet sa zisťuje.

5:45 Ukrajina začala vyvážať elektrickú energiu do Európskej únie, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tento krok podľa neho pomôže únii znížiť závislosť od ruských energetických surovín, informovala agentúra Reuters.

Vyjadrenia Zelenského nadväzovali na štvrtkové výroky ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa, podľa ktorých sa v tento deň začal vývoz elektriny do Rumunska s výkonom 100 megawattov, píše Reuters.

Podľa Zelenského to bol „ďalší významný krok“ na ceste Ukrajiny smerom k Európskej únii. „Vďaka ukrajinskej elektrine môže byť nahradená značná časť ruského plynu, využívaná európskymi spotrebiteľmi. Preto to nie len otázka príjmov z vývozu pre nás, ale otázka bezpečnosti pre celú Európu,“ dodal.

"Dovoľte mi pripomenúť, že k napojeniu našej krajiny na spoločný energetický systém EÚ došlo už po začiatku vojny. Ukrajina teraz robí veci, ktoré sa kedysi zdali nemožné, "dodal.

Ukrajina ešte v polovici marca dosiahla dohodu o pripojení sa k Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) ako pozorovateľ po prepojení jej siete so sieťou EÚ, pripomína Reuters.

Združenie tento týždeň uviedlo, že boli ukončené prípravy na začatie vývozu z Ukrajiny a tiež z Moldavska k 30. júnu. Export sa bude uskutočňovať pomocou prepojenia vedenia s Rumunskom. Začiatok obchodovania s elektrinou prostredníctvom ďalších interkonektorov – medzi Ukrajinou a Slovenskom, Ukrajinou a Maďarskom a Moldavskom a Rumunskom – má podľa ENTSO-E čoskoro nasledovať.

Ukrajinský premiér Šmyhal vo svojom vyhlásení uviedol, že potenciál vývozu elektriny z Ukrajiny smerom do EÚ je až 2,5 gigawattov.

5:40 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer naživo prehovoril k rakúskemu publiku – prvýkrát od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine. Poďakoval pritom všetkým Rakúšanom, ktorí „rozumejú, kto nesie vinu za túto vojnu“. uviedla agentúra APA.

Zelenskyj vystúpil na festivale s názvom 4Gamechangers. Obrátil sa pritom aj na rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, ktorý bol prítomný vo viedenskej Marx Halle, ako aj na rakúskeho spolkového kancelára Karla Nehammera.

Po desaťročiach diskusií o tom, ako by mal život v budúcnosti vyzerať, teraz zmeny hovoria samé za seba," zdôraznnil Zelenskyj. „Každý vie, čo treba naliehavo urobiť,“ dodal s odvolaním sa na hrozby, ktoré pre jeho krajinu i svet predstavuje Rusko.

Konkrétne hovoril ukrajinský prezident o hroziacom hladomore, ktorý môže vyvolať „migračnú vlnu cunami“, cituje APA. Spomenul však tiež dezinformačné kampane či dodávky ruskej ropy a plynu do Európy.

„Ukrajinská zmena hry spočíva v tom, že vám ponúkame šancu urobiť to, čo už malo byť dávno urobené,“ podotkol Zelenskyj s odvolaním sa na posilnenie európskej vzájomnosti, podporu kvalitných médií a prekonanie závislosti na ruských zdrojoch energie.

Ukrajinský prezident zdôraznil, že Rakúsku je veľmi vďačný, upozornil však, že spoločné víťazstvo nad Ruskom bez sankcií nie je možné. Preto vyzval Rakúsko, aby zdvojnásobilo svoje nasadenie za siedmy balík sankcií EÚ voči Moskve, píše APA.

„Rusko nechce viesť žiadny dialóg a rozumie len jazyku zbraní. Používame tieto zbrane len na území, ktoré chce Rusko obsadiť,“ povedal ďalej Zelenskyj na obranu požiadaviek Ukrajiny o dodávky zbraní zo Západu.

„My v Rakúsku vieme, že sa nebráni len sloboda Ukrajiny, ale aj naša sloboda,“ vyhlásil v prejave rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zároveň vytkol, že nevedie „normálnu vojnu“ a všetko to pripomína koloniálne vojny z obdobia 19 storočia. „On (Putin) chce aj s Ukrajinou obnoviť ruské impérium a neuznáva, že sa Ukrajina za uplynulých 20 rokov úplne zmenila a želá si jedného dňa vstúpiť do EÚ,“ podotkol rakúsky prezident.

Ako po skončení Zelenského prejavu uviedol rakúsky kancelár Nehammer, je vidieť, že ukrajinský prezident s vášňou bojuje za svoju vlasť. Zároveň upozornil, že po viac než 100 dňoch vojny vznikol efekt „navyknutia si na hrôzu“.

Nehammer zároveň upozornil, že „sankcie nás nemôžu oslabiť natoľko, aby sme nemohli počas trvania vojny prijímať nové, alebo nedokázali udržať už prijaté sankcie,“ cituje APA.