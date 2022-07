Ukrajina požiadala Turecko, aby zadržalo loď prepravujúcu ukrajinské obilie

Predstaviteľ ukrajinského ministerstva zahraničia s odvolaním sa na informácie od ukrajinských námorných úradov uviedol, že spomínaná loď s výtlakom 7 146 ton bola v Berďansku ako prvá naložená nákladom 4 500 ton obilia, ktoré patrí Ukrajine.

Kazašské lodiarstvo, ktoré loď Žibek Žoly prevádzkuje, tvrdí, že preprava obilia z Berďanska do Turecka sa uskutočňuje na žiadosť Ukrajiny, napísala kazašská tlačová agentúra KazTAG. Loď vyplávala s nákladom pšenice 28. júna z Berďanska do Turecka. Majiteľ lode plavidlo prenajal do konca novembra tohto roka ruskej spoločnosti, ktorá má s estónskou firmou obchodujúcou so zrnom a olejom, uzavretý dlhodobý kontrakt na prepravu obilia z Ukrajiny do Turecka.

Kyjev už niekoľko týždňov obviňuje Moskvu z krádeží pšenice v oblastiach okupovaných ruskou armádou na juhu Ukrajiny a z jej nezákonného predaja do zahraničia. Moskva toto obvinenie odmieta.

Ukrajinský prístav Berďansk v Azovskom mori dobyli ruské sily v úvode invázie, ktorá sa začala 24. februára. Nachádza sa v Záporožskej oblasti, ktorú rovnako ako susednú Chersonskú oblasť z veľkej časti okupuje Rusko.

Ruská invázia môže podľa expertov spôsobiť celosvetovú potravinovú krízu, pretože Ukrajina nemôže kvôli ruskej blokáde vyvážať úrodu z prístavov, ktoré má stále pod kontrolou. Rusko tvrdí, že nechá ukrajinské lode s potravinami odplávať, ak Ukrajinci odmínujú prístupy k prístavom. To Kyjev odmieta, pretože sa obáva, že ruská armáda zaútočí na ukrajinské čiernomorské pobrežie. Rozhovory ohľadom exportu ukrajinského obilia za účasti Turecka a OSN zatiaľ nepriniesli žiadne výsledky.

Moskva zriadila v Chersonskej a Záporožskej oblasti orgány nazývané „vojenská a civilná správa“, ktoré organizujú rusifikáciu oblastí. Proruské úrady sa pripravujú na anexiu týchto území Ruskom, ako tomu bolo v roku 2014 v prípade ukrajinského polostrova Krym.