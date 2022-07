V talianskych Alpách sa uvoľnil ľadovec, najmenej šesť ľudí zahynulo

Dostať z ľadovcového príkrovu a kamenia na povrch sa zatiaľ podarilo sedem ľudí. Podľa horskej služby sa kus ľadu odtrhol blízko Punta Rocca, pozdĺž výstupovej trasy na Marmolade.

Desiatky ľudí, ktorí sa v blízkosti miesta nachádzali, odviedli záchranári do údolia. Zranení boli prevezení do niekoľkých okolitých nemocníc. Do dolomitskej dediny Canazei, kde je zriadené operačné stredisko, prišiel šéf kraja Trentino Maurizio Fugatti.

Nebezpečenstvo ďalších lavín zostáva podľa agentúry APA vysoké. Úrady aktivovali všetkých päť záchranných staníc v regióne Trentino. Do zasiahnutej oblasti sa vydali vrtuľníky a desiatky záchranných jednotiek. Nezvestní sa hľadajú aj za pomoci špeciálnych prístrojov určených pre podobné situácie.

V sobotu bol na vrchole Marmolady, ktorá je najvyššou horou Dolomitov, nameraný teplotný rekord desať stupňov Celzia. „To je extrémne horúco,“ povedal talianskej štátnej televízii RAI alpský záchranár Walter Milan. „To je niečo úplne mimoriadne,“ dodal.