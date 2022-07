Polovica Rusov sa bojí, že Putin stlačí červený gombík

Ruskí, ukrajinskí a bieloruskí sociológovia predstavili výsledky prieskumov verejnej mienky o vojne na Ukrajine v rámci konferencie Varšavskej univerzity. Zo zverejnených údajov vyplýva, že tri štvrtiny Ukrajincov žiadajú od Rusov, aby otvorili oči a postavili sa proti vlastnej vláde. Takmer rovnaká časť ruských obyvateľov ale podporuje akcie svojej armády na Ukrajine. U Bielorusov zase prevláda negatívny postoj k prípadnému vstupu bieloruských jednotiek do susednej krajiny. Podrobnosti priniesla Deutsche Welle.

Jadrový kufrík majú kvôli spojeniu so šéfom Kremľa aj minister obrany a náčelník generálneho štábu (na snímke z roku 2015 sú ich dvaja nosiči).

Jadrový kufrík majú kvôli spojeniu so šéfom Kremľa aj minister obrany a náčelník generálneho štábu (na snímke z roku 2015 sú ich dvaja nosiči).

Ako sa k sebe stavajú Ukrajinci a Rusi?

„Ak by ste mali možnosť poslať krátky telegram radovým občanom Ruska/Ukrajiny (nie vládnym predstaviteľom a nie armáde), čo by ste napísali?“ – túto otázku adresovala respondentom na Ukrajine výskumná spoločnosť Info Sapiens. Podobnú štúdiu medzi Rusmi uskutočnila mimovládna organizácia ExtremeScan.

Väčšina „telegramov“ od Ukrajincov (74 %) podľa Inny Volosevyčovej, zástupkyne riaditeľa Info Sapiens, obsahovala výzvy „zmeňte názor, otvorte oči, začnite myslieť, bojujte proti svojej vláde“. To ale neznamená, že by Ukrajinci neobviňovali aj obyčajných Rusov, poznamenala sociologička. Zodpovednosť im pripisuje 84 percent Ukrajincov.

Až 24 percent odpovedí Ukrajincov obsahovalo prejav hnevu a pohŕdania. Na druhej strane len tri percentá odpovedí Rusov sú poznačené nenávisťou. Väčšina vo svojich „telegramoch“ vyzýva Ukrajincov „vytrvať“: „Držte sa, priatelia a pomôžte oslobodiť vlastnú krajinu od fašizmu“, „Buďte silní, víťazstvo bude naše“ , „Vydržte, čoskoro prídeme, všetkých zachránime“, „Putin je dobrý, držte sa, budeme vás podporovať a chrániť.“

Podľa štúdie 71 percent Rusov cíti v súvislosti so „špeciálnou vojenskou operáciou“, ako prezident Vladimir Putin svoju vojnu nazýva, zmysel pre spravodlivosť, 69 percent – ​​hrdosť a len 12 percent opýtaných pociťuje hanbu.

Rusi netušia, čo sa deje na Ukrajine

Podľa štúdie, ktorú vypracovalo nezávislé ruské Levada – centrum, v júni operáciu armády podporilo 75 percent Rusov, proti sa vyslovilo 20 percent.

Len v jednej skupine respondentov – mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov – bola podpora výrazne nižšia (55 percent vojenskú operáciu schválilo, 36 percent odsúdilo). Podľa vedúceho oddelenia sociálneho a kultúrneho výskumu Levada-centra profesora Alexeja Levinsona mladí ľudia síce v menšej miere podporujú kroky Ruska na Ukrajine, no necítia zodpovednosť za to, čo sa deje. Zároveň staršia generácia, medzi ktorou je väčšina stúpencov Putina i vojny, takú zodpovednosť pociťuje, upozornil odborník.

Levinson poznamenal, že väčšina Rusov nemá ani poňatia o tom, čo sa deje na Ukrajine, napríklad nevedia ani o masakrách v Buči.

„Vedia o statočných ruských vojakoch, ktorí pomáhajú bratskému ukrajinskému ľudu, prinášajú mu slobodu od akýchsi ‚nacistov‘. Podporujú armádu, pretože si myslia, že sú na tej správnej strane,“ cituje Levinsona Deutsche Welle. „Áno, propaganda robí svoju prácu na veľmi vysokej profesionálnej úrovni, ale podľa mňa si Rusi myslia: ‚Sme dobrí, sme na strane dobra.‘ Takto uvažovať je oveľa jednoduchšie. Nezvaľoval by som všetku zodpovednosť na propagandu, je to zodpovednosť celej spoločnosti,“ dodáva expert a pripomína, že to, čo sa deje, nie je pre Rusov vojna, ale konflikt.

Pokiaľ ide o vyhliadky, 50 percent opýtaných v Rusku sa domnieva, že situácia na Ukrajine sa môže zmeniť na vojenský konflikt medzi Ruskom a NATO. Polovica opýtaných sa bojí, že Putin napokon siahne po jadrovom kufríku a 34 percent Rusov si myslí, že v prípade vojny so Západom je schopný stlačiť „červené tlačidlo“ ako prvý.

Bielorusi proti vstupu do vojny

Kým Ukrajinci a Rusi sú zjednotení okolo lídrov svojich krajín, Zelenského a Putina, ktorých hodnotenie je neuveriteľne vysoké, prevažná väčšina Bielorusov je jednotná v tom, že ich krajina by mala zostať mimo ozbrojeného konfliktu. Až 85 percent respondentov v štúdii Bieloruskej analytickej dielne (BAW) sa postavilo proti vstupu bieloruských jednotiek na Ukrajinu s cieľom zapojiť sa do vojny.

„Odpor proti potenciálnemu vstupu vojsk na územie Ukrajiny jasne dominuje. Len asi každý desiaty Bielorus by na to reagoval pozitívne,“ poznamenáva šéf BAW profesor Andrej Vardomatskij. "Ide o aktualizáciu tragickej historickej pamäte Bielorusov, ktorých každá druhá generácia prešla obludnou vojnou, pričom stratila viac ako polovicu populácie. Bielorusi sa nechcú priamo zúčastniť tejto vojny vyslaním vojsk, " poznamenal Vardomatskij s tým, že postoje bieloruského ľudu a vlády nie sú zhodné.

Ukrajinci majú zároveň voči Bielorusom dvojaký postoj, upozorňuje podľa Deutsche Welle Inna Volosevyčová. „Netreba očakávať, že nebudú viniť Bielorusov. Na druhej strane Bielorusi bojujú aj v ukrajinskej armáde, doma sa zapájajú do partizánskeho hnitia, za čo im patrí veľká vďaka, ale ich krajina je naším nepriateľom,“ dodala s tým, že z Bieloruska na Ukrajinu lietajú rakety. "V postoji k Rusom a Bielorusom je ale veľký rozdiel. Len tretina Ukrajincov zo všetkého jednoznačne obviňuje Bielorusov,“ podotýka expertka.

Podľa Volosevyčovej 70 percent Ukrajincov si myslí, že vojna bude trvať dlhšie ako pol roka, zatiaľ čo veľká väčšina verí vo víťazstvo Ukrajiny. "Vo februári a marci mala väčšina Ukrajincov o Rusoch veľké ilúzie. Mysleli sme si, že Rusi budú zdesení rovnako ako my, niečo sa stane a zastaví sa to. Ale po štyroch mesiacoch vojny väčšina Ukrajincov ráta s tým, že vojna bude pokračovať viac ako šesť mesiacov. Zároveň je však viera vo víťazstvo stabilná – 92 percent Ukrajincov verí, že vyhráme,“ zdôrazňuje sociologička.