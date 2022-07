ONLINE: Kam sa pohnú Rusi? Pád mesta Lysyčansk im otvára Donbas

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 131. deň mier-ukrajine-2 VIDEO: Kadyrovovi Čečenci oslavujú víťazstvo v meste Lysyčansk.

6:02 Ukrajina sa ničoho nevzdáva a územia, o ktoré prišla, získa späť vďaka taktike a dodávkam moderných zbraní. Vo svojom pravidelnom príhovore, zverejnenom na svojej oficiálnej stránke, to v nedeľu večer povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Ak velenie našej armády evakuuje ľudí z určitých miest frontu, kde má nepriateľ najväčšiu palebnú prevahu — konkrétne to platí pre Lysyčansk — znamená to jediné: že sa vrátime vďaka našej taktike, vďaka k zvýšeniu dodávok moderných zbraní. Ukrajina sa ničoho nevzdáva,“ uviedol Zelenskyj.

Ukrajinská armáda sa podľa neho postupne posúva vpred — tak v Charkovskej oblasti, ako aj v Chersonskej oblasti i na mori, čoho dobrým príkladom je Hadí ostrov. „Príde deň, keď to isté povieme o Donbase,“ konštatoval Zelenskyj.

Zdôraznil, že Ukrajina dosiahne úroveň, keď sa palebná sila jej armády vyrovná ruskej. „Nestrácame jediný deň. Presviedčame partnerov, nadväzujeme nové kontakty, využívame všetky príležitosti — politické, diplomatické, informačné.“

Podľa Zelenského má Rusko dostatok raketometov Smerč, Uragan a Grad na zničenie jedného ukrajinského mesta za druhým. Navyše, okupanti zhromaždili svoju najväčšiu palebnú silu v Donbase a v jednom sektore frontu môžu denne použiť desaťtisíce delostreleckých granátov.

"Toto je realita. Ničíme preto potenciál okupantov — deň čo deň, vypočítavo, mohutne. Dôležitú úlohu v tom samozrejme zohrávajú systémy HIMARS a ďalšie zbrane, ktoré sme dostali od partnerov,“ povedal ukrajinský prezident.

5:45 Proruské sily dobyli kľúčové ukrajinské mesto Lysyčansk, a podľa Moskvy tak úplne ovládli celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny. Stiahnutie ukrajinských síl z mesta následne potvrdil ukrajinský generálny štáb a neskôr aj prezident Volodymyr Zelenskyj. Najmenej šesť ľudí zahynulo pri ostreľovaní neďalekého Slovjanska, ku ktorému sa teraz podľa zahraničných médií spoločne s ďalšími mestami Doneckej oblasti bude upierať ruské vojnové snaženie. Ďalším mestom môže byť napríklad Kramatorsk.

Ak by sa potvrdilo, že Rusko úplne ovládlo celú Luhanskú oblasť, poskytlo by svojim jednotkám silnejšiu základňu pre ďalší postup na Donbase. Dobytie celého regiónu by potom mohlo podľa agentúry AP rozhodnúť o ďalšom postupe vojny na Ukrajine.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu informoval prezidenta Vladimíra Putina, že celá Luhanská oblasť bola oslobodená, čo v slovníku Moskvy znamená obsadená ruskými okupačnými silami a jednotkami proruských separatistov. Rusko inváziu na Ukrajinu označuje za ‚špeciálnu vojenskú operáciu‘, ktorej cieľom je zbaviť krajinu ‚nacistického‘ vedenia.

Stiahnutie ukrajinských jednotiek z Lysyčanska potvrdil ukrajinský generálny štáb, podľa ktorého boli sily Kyjeva donútené vzhľadom na ruskú prevahu. Pokračovanie v obrane mesta by podľa ukrajinského vojenského vedenia malo fatálne dôsledky. Zelenskyj podľa agentúry AFP krátko pred týmto oznámením pripustil, že jednotky Kyjeva sú v Lysyčansku v nevýhode. „Je to naše slabé miesto, ale na iných miestach postupujeme,“ dodal. Večer potom sám priznal, že sa ukrajinské jednotky z mesta stiahli. Podľa agentúry Reuters sa zároveň zaviazal Lysyčansk vďaka novému vybaveniu a stratégii dobyť späť.

Niekdajší veliteľ britskej armády Richard Dannatt v rozhovore so stanicou Sky News uviedol, že z potenciálneho úplného obsadenia Luhanskej a Doneckej oblasti môžu vyvstať nové rokovania o mieri. Rusko sa sústredí na dobytie oboch oblastí, aby aspoň čiastočne splnilo ciele, ktoré si vytýčilo na začiatku vojny. Jednotky Moskvy i Kyjeva ale takéto boje značne vyčerpajú. "Myslím si, že v tej chvíli sa vojna zastaví. A to je moment, keď sa začnú zmysluplné rokovania, "dodal Dannatt.

Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Západ spolieha na to, že vojna na Ukrajine bude pokračovať, a nedovoľuje Kyjevu premýšľať o mieri. Peskov podľa agentúry TASS obvinil najmä Washington z toho, že nechce v Európe mier.

Poradca ukrajinského ministra obrany Jurij Sak v rozhovore na stanici BBC povedal, že bitka o Donbas sa podľa neho neskončí dobytím Lysyčanska, pretože v Doneckej oblasti sú ďalšie veľké mestá, ktoré sú pod kontrolou Kyjeva. Dobytie kľúčového Lysyčanska znamená pre Moskvu prielom, mesto poslúži ruským vojskám ako základňa pre ďalší postup na mestá Slovjansk, Kramatorsk alebo Bachmut, zhodujú sa aj zahraničné médiá. Pád Lysyčanska Rusko posúva bližšie k prevzatiu kontroly nad celým Donbasom – jednému z cieľov, ktoré si Moskva na začiatku invázie vytýčila.