Zadržali Poliaka podozrivého z vraždy reportéra De Vriesa

Muža bližšie neidentifikovali, len uviedli, že je podozrivý z toho, že „riadil tých, ktorí vykonali De Vriesovu vraždu“. Vyšetrovanie toho, kto vraždu objednal a prečo, podľa prokurátorov pokračuje.

Šesťdesiatšty­riročného De Vriesa, ktorý bol známy predovšetkým pre svoje nebojácne príspevky o holandskom podsvetí, postrelili v Amsterdame 6. júla po tom, ako sa zúčastnil na pravidelnej televíznej šou. Deväť dní nato zomrel. Jeho vražda šokovala Holandsko.

Do hodiny po streľbe zatkli na diaľnici pri Haagu dvoch podozrivých, v ktorých únikovom aute našli zbraň použitú pri útoku a mobil so správami narážajúcimi na zabitie. Holanďan Delano G. a Poliak Kamil E. sú obvinení zo zabitia reportéra a prokurátori pre nich žiadajú doživotný trest. Súd by mal vyniesť rozsudok v ich prípade 14. júla.

Motív útoku na novinára nie je známy. Existujú však náznaky, že súvisí s tým, že bol dôverníkom kľúčového svedka vo veľkom drogovom prípade.