Pápež sa nechystá odstúpiť. Rád by šiel najskôr do Moskvy, potom do Kyjeva

Pápež František vylúčil, že by sa v blízkej dobe chystal rezignovať. Pokiaľ by mu ale zdravie znemožnilo riadiť katolícku cirkev, tak by na svoj post abdikoval, povedal v rozhovore, ktorý v pondelok zverejnila agentúra Reuters. Pápež vyjadril vôľu po svojej plánovanej júlovej návšteve Kanady zavítať aj do Moskvy a do Kyjeva.

Niektoré médiá, napríklad denník The Washington Post, v posledných týždňoch uvádzali, že by pápež mohol podal rezignáciu. Podľa tlače tomu mohla napovedať plánovaná augustová návšteva mesta L'Aquila, kde je pochovaný pápež Celestín V. Ten odišiel z pápežského trónu na konci 13. storočia a bol do abdikácie Františkovho predchodcu Benedikta XVI. poslednou hlavou katolíckej cirkvi, ktorá abdikovala.

„Zatiaľ nie, naozaj,“ odpovedal pápež František na otázku, či sa chystá abdikovať. Dodal ale, že by rezignáciu podal, ak by mu zdravie znemožňovalo riadiť katolícku cirkev. „A to bol veľký príklad pápeža Benedikta. Pre cirkev to bola veľmi dobrá vec,“ povedal o rezignácii svojho predchodcu súčasný pápež.

O Františkovej abdikácii sa špekulovalo aj vlani v lete, keď sa hlava katolíckej cirkvi podrobila operácii čreva. V posledných mesiacoch mal pápež problém s chôdzou a niekoľkokrát sa na verejnosti objavil na kolieskovom kresle. Kvôli zdravotným komplikáciám aj František zrušil návštevu Libanonu či afrických krajín. Na cestu do Kanady v druhej polovici júla sa ale vydá.

„Mám sa dobre, pomaly sa to zlepšuje,“ povedal o svojom zdravotnom stave pápež.

Podľa Františka sa otvára možnosť, že by sa vydal na cestu do Moskvy a do Kyjeva. Najskôr sa ale chce vydať do Moskvy a až potom na Ukrajinu. „Myslím si, že pokiaľ si na mňa ruský prezident (Vladimir Putin) nájde trochu času, tak by som tam mohol ísť a poslúžiť mieru,“ povedal pápež, ktorého ukrajinskí predstavitelia už niekoľkokrát na návštevu pozvali. Hlava katolícka cirkvi už predtým vojnu na Ukrajine odsúdila.