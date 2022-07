ONLINE: Zelenskyj o Rusoch: Musíme ich zlomiť. Obnovu Ukrajiny chce začať hneď

Prezident Volodymyr Zelenskyj nechce čakať na obnovu Ukrajiny po vojne, chcel by to hneď. Odhadované náklady sú viac ako 700 miliárd eur. K ovládnutiu Luhanska ruskou armádou uviedol, že musia Rusov zlomiť. Vyžiada si to "nadľudské úsilie", ale iná cesta podľa neho nie je.