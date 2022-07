Vatikán chce predĺžiť kritizovanú zmluvu s Čínou o menovaní biskupov

Zmluva medzi Vatikánom a Pekingom, ktoré neudržujú oficiálne diplomatické vzťahy, je dočasná a trvá dva roky. Prvýkrát ju Čína s Vatikánom uzavreli v roku 2018, v roku 2020 ju predĺžili. Jej platnosť, pokiaľ sa obe krajiny nedohodnú na predĺžení, končí tento rok v októbri.

„Zmluva funguje dobre a ja dúfam, že bude v októbri obnovená,“ povedal pápež František v sobotňajšom rozhovore, ktorého časť agentúra Reuters zverejnila v utorok. Dohodu pápež prirovnal k snahám svojich predchodcov, ktorí sa snažili vytvoriť vzťahy s krajinami sovietskeho bloku.

„Diplomacia je umenie možného a schopnosť premeniť na realitu veci, ktoré sú možné,“ uviedol pápež. Dodal, že zmluva nie je ideálna a že vymenovanie biskupov pokračuje pomaly.

Zmluva však medzi časťou hodnostárov a veriacich vzbudila kritiku. Poukazujú na to, že so súhlasom pápeža bolo v Číne od roku 2018 menovaných iba šesť biskupov. Medzi najviditeľnejšími kritikmi je hongkonský kardinál Joseph Zen.

„Vatikán hádam konal aj v dobrej vôli, ale urobil nerozumné rozhodnutie,“ uviedol v júni Zen. Situácia katolíkov sa v Číne po podpísaní dohody podľa neho nezlepšila.

Dohoda ukončila mnoho desaťročí trvajúci spor o menovaní biskupov. Čína prerušila diplomatické vzťahy s Vatikánom v roku 1951, v roku 1957 Peking založil Čínske združenie vlasteneckých katolíkov, ktoré autoritu pápeža odmietalo. Popri združení v Číne funguje desiatky rokov aj podzemná katolícka cirkev, ktorej členovia sú ale často vystavení útlaku zo strany úradov.

Čína má zhruba 1,4 miliardy obyvateľov. Ku katolíckej viere sa tam hlási vyše 12 miliónov ľudí.