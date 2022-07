Ako za studenej vojny. Získa Rusko z USA obchodníka so smrťou?

Podľa denníka New York Times by Kremeľ mohol mať záujem o Viktora Buta, ktorý od roku 2011 sedí v Amerike za mrežami. Za nelegálny predaj zbraní teroristom a za podiel na príprave vraždy občanov Spojených štátov dostal trest 25 rokov.

Bude v Rusku navždy?

"Bojím sa, že by som tu mohla zostať navždy,“ napísala z ruskej väzby Grinerová americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi. Basketbalistku v Rusku zadržali 17. februára na moskovskom letisku Šeremetievo. V batožine vraj mala náplň do vaporizéra v podobe hašišového oleja.

Súd s Grinerovou, ktorá v WNBA hrá za klub Phoenix Mercury a Rusku obliekala dres Jekaterinburgu, sa začal 1. júla. Dvojnásobnej olympijskej víťazke zároveň predĺžili väzbu o ďalších šesť mesiacov. Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS už Moskva rokuje s americkou stranou o výmene Grinerovej za Buta. Jeho právnik Steve Zissou tvrdí, že oslobodenie obchodníka so zbraňami patrí medzi ruské priority. Advokáta v tomto zmysle cituje denník New York Times.

Len nedávno sa medzi USA a Ruskom odohrala výmena väzňov. Moskva v apríli prepustila bývalého príslušníka námornej pechoty Trevora Reeda. V júli 2020 ho odsúdili na deväť rokov za údajné napadnutie policajta. Američania za Reeda domov poslali kokaínového pašeráka Konstantina Jarošenka, keď mu Biden skrátil časť trestu.

Dá sa niečo podobné očakávať v prípade Grinerovej? Vzťahy medzi USA a Ruskom sú pre vojnu na Ukrajine na bode mrazu. A problémy športovkyne sa nedajú s Butom porovnať. Obchodník so smrťou, ako ho prezývajú, podľa amerických úradov dlhé roky zásoboval zbraňami rôzne militantné a teroristické skupiny. Špekuluje sa, že nad ním ochrannú ruku držala aj Moskva, keďže vraj v minulosti pôsobil v ruskej vojenskej spravodajskej službe alebo v KGB.

V súvislosti v možným prepustením Buta sa veľa hovorí aj o Paulovi Whelanovi, ďalšom Američanovi a bývalom príslušníkovi námornej pechoty, ktorého Rusko zadržiava a obvinilo ho zo špionáže. Hlavná pozornosť sa však teraz sústreďuje na Grinerovú.

Foto: Profimedia 125998208 Ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta v roku 2011 odsúdili v USA na 25 rokov väzenia.

"Uvedomujem si, že sa zaoberáte mnohými vecami, ale, prosím, nezabudnite na mňa a na ďalších uväznených Američanov. Prosím, urobte všetko preto, aby ste nás dostali domov. Vo roku 2020 som volila po prvý raz a hlasovala som za vás. Verím vo vás,“ napísala Bidenovi basketbalistka v liste, ktorý právnici odovzdali Bielemu domu 4. júla na Deň nezávislosti. "Stále môžem tak veľa urobiť so slobodou, ktorú mi môžete pomôcť znovu získať. Chýba mi moja manželka! Chýba mi moja rodina! Chýbajú mi moje spoluhráčky! Ničí ma, keď viem, ako veľmi teraz trpia. Budem vám vďačná za čokoľvek, čo teraz urobíte, aby ste ma dostali domov,“ uviedla Grinerová.

Za studenej vojny sa viaceré výmeny väzňov medzi USA a ZSSR odohrali na známom berlínskom moste špiónov, ako sa volá aj film Stevena Spielberga z roku 2015. V roku 2010 sa veľmoci k tejto praxi vo väčšom vrátili. Výmena sa vtedy odohrala na letisku vo Viedni. Washington vtedy do Moskvy poslal 10 ľudí, na Západ z Ruska smerovali štyria. Medzi nimi bol aj Sergej Skripaľ, ktorého sa Kremeľ pokúsil v roku 2018 otráviť novičokom.

Viac rukojemníkov

Budú však Spojené štáty ochotné urobiť nejakú výmenu týkajúcu sa Grinerovej či Whelana? "Vzťahy medzi USA a Ruskom sú rovnako zlé, aké boli v najhorších rokov studenej vojny,“ pripomenul pre Pravdu Thomas Schwartz, expert na dejiny zahraničnej politiky z Vanderbiltovej univerzity v Nashville.

Odborník si však myslí, že Washington sa pokúsi dostať Grinerovú domov. "Azda to nebude znieť príliš cynicky, keď poviem, že Bidenova vláda vníma basketbalistku aj ako Afroameričanku a príslušníčku LBGT+ komunity. Pre prezidenta sú to dôležité voličské skupiny. Existuje však skutočné nebezpečenstvo, že dohoda týkajúca sa Grinerovej spôsobí, že Rusko si povie, že si aj z ďalších občanov USA urobí rukojemníkov. Určite to tak funguje v prípade Iránu, ktorý zadržiava či zadržiaval viacerých Američanov,“ vysvetlil Schwartz.

"Grinerovej prípad postavil Spojené štáty pred klasickú dilemu. Na jednej strane je povinnosťou vlády urobiť všetko, čo je v najlepšom záujme americkej občianky. Na druhej strane výmena väzňov s Ruskom pravdepodobne povedie k tomu, že autoritatívne štáty budú pokračovať v tomto prístupe, aby získali ústupky od krajín, ktorým zadržia obyvateľov,“ povedal pre Pravdu Keir Giles, expert na Rusko z organizácie Chatham House. "Videli sme, ako dobre to Moskve fungovalo v roku 2015 v prípade Estona Kohvera. Rusko ho unieslo cez estónsku hranicu v roku 2015. Alebo keď Čína zadržala Michaela Spavora a Michaela Kovriga. Vzala si ich ako rukojemníkov za to, že Kanada zatkla vysokopostavenú predstaviteľku spoločnosti Huawei Meng Wan-čou. Bez ohľadu na to, ako to celé dopadne, je jedna vec jasná. Obyvatelia krajín, s ktorými je Moskva v spore, by si mali byť pri ceste do Ruska vedomí toho, že sa vystavujú riziku bezdôvodného zatknutia a že ich Kremeľ môže použiť vo svojich geopolitických hrách,“ zdôraznil Giles.