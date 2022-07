AP: Niektorí Rusi ďalej protestujú proti invázii, napriek strachu zo zatknutia

Napriek masívnemu potláčaniu protivojnových protestov ruskými úradmi, niektorí Rusi vytrvalo vystupujú proti ruskej invázii na Ukrajine. A to aj tými najjednoduchšími spôsobmi. 31-ročná učiteľka Anastasija z Permu v pohorí Ural začína každý deň tým, že napíše protivojnový odkaz a vyvesí ho na múr pri vchode do obytného bloku, kde býva, píše agentúra AP.

„Neverte propagande, ktorú vidíte v televízii. Čítajte nezávislé médiá,“ píše sa na jednom z nich. „Násilie a smrť sú s nami stále už tri mesiace – dávajte na seba pozor,“ je na ďalšom. Anastasija sa tak snaží ľuďom odovzdať svoj odkaz metódou, ktorú označuje za bezpečnú a jednoduchú. „Nemohla som urobiť niečo veľké a verejné,“ povedala v telefonickom rozhovore pre AP. „Chcem ľudí prinútiť k zamysleniu. A myslím si, že by sme mali ovplyvniť akýkoľvek priestor, akýmkoľvek spôsobom môžeme,“ dodala žena, ktorá z obáv o svoju bezpečnosť nechcela zverejniť svoje priezvisko.

Foto: SITA/AP vojna na ukrajine Neverte propagande, ktorú vidíte v televízii. Čítajte nezávislé médiá, píše sa na jednom z protivojnových odkazov.

Niektorí Rusi za vystupovanie proti invázii zaplatili vysokú cenu. V prvých dňoch po jej začiatku úrady rýchlo potláčali demonštrácie a zatýkali ľudí, ktorí sa zúčastnili na protestných sprievodoch alebo dokonca len držali prázdne plagáty či iba náznaky odkazujúce na konflikt. Keďže sa vláda snaží kontrolovať naratív, kritické médiá skončili.

Zákonodarcovia schválili zákony zakazujúce znevažovanie armády a šírenie „nepravdivých informácií“ o tom, čo Kremeľ označuje za „zvláštnu vojenskú operáciu“. Úrady zákaz použili voči komukoľvek, kto sa vyslovil proti invázii alebo hovoril o zverstvách, ktorých sa na Ukrajine údajne dopustili ruskí vojaci.

Foto: SITA/AP vojna na ukrajine Nie násiliu v akejkoľvek forme. Želám si, aby toto všetko skoro skončilo a prišlo obdobie mieru a svetla. Rusko bude slobodné. Násilie a smrť sú s nami už tri mesiace. Dávajte si pozor. Nákupné centrum v Kremenčuku? Za čo? Prečo? Nie. Učiteľka Anastasija z Permu začína každý deň tým, že napíše protivojnový odkaz a vyvesí ho na múr pri vchode do obytného bloku.

Medzitým ako sa vojna pretiahla do teplých ruských letných dní, niektorí Rusi cítia vinu, že proti invázii nemôžu robiť viac, aj v rámci nových reštriktívnych zákonov. Jednou z nich je Anastasija. Po tom, ako ruské vojská 24. februára vtrhli na Ukrajinu, napadlo jej predať všetky svoje veci a odsťahovať sa do zahraničia. Ale rozmyslela si to. „Je to moja krajina, prečo by som mala odchádzať? Pochopila som, že musím zostať a vytvoriť niečo, čo by pomohlo odtiaľ,“ dodala.

Moskovský tlačiar a umelec Sergej Besov tiež nemohol mlčať. 54-ročný muž tlačil a vylepoval po Moskve plagáty reflektujúce politické dianie už pred inváziou. Keď Rusi pred dvoma rokmi hlasovali o ústavných zmenách, ktoré umožňujú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi usilovať sa po roku 2024 o dve ďalšie funkčné obdobia, Besov na svojom starom tlačiarskom stroji vytlačil plagáty, na ktorých stálo: „Proti.“

Foto: SITA/AP, Alexander Zemlianichenko vojna na ukrajine Moskovský tlačiar a umelec Sergej Besov drží v rukách plagát s textom: Každý potrebuje mier.

Po vtrhnutí ruských vojsk na Ukrajinu začal tlačiť napríklad plagáty s nápisom: „Nie vojne“. Po tom, čo niektoré z nich použili ľudia na demonštráciu na Červenom námestí a polícia ich zatkla, Besov očakával návštevu bezpečnostných zložiek aj v tlačiarni. Objavili sa, keď tam nebol, a dvoch z jeho spolupracovníkov obvinili z účasti na nepovolenom zhromaždení tým, že vytlačili plagát, ktorý sa tam objavil.

Besov prestal tlačiť slogan „Nie vojne“ a uchýlil sa k miernejším odkazom, ako je napríklad heslo: „Strach nie je ospravedlnením pre ničnerobenie“. Naďalej považuje za dôležité, aby ľudia vyjadrovali názor. „Problém je, že nevieme, kde sú hranice. Je známe, že vás môžu stíhať za určité veci, ale niektorým ľuďom sa darí preplávať pod radarom. Kde je tá hranica? Je to veľmi zlé a naozaj ťažké,“ poznamenal.

31-ročnej umelkyni a hudobníčke z Petrohradu Saše Skočilenkovej sa mimo radaru zostať nepodarilo a čelí závažným následkom za to, čo považovala za relatívne bezpečný spôsob šírenia informácií o hrôzach vojny. Bezpečnostné zložky ju zadržali kvôli tomu, že v supermarkete vymenila päť cenoviek pri tovare za štítky s protivojnovými heslami.

Foto: SITA/AP vojna na ukrajine Umelkyňa a hudobníčka z Petrohradu Saša Skočilenková čelí závažným následkom za to, čo považovala za relatívne bezpečný spôsob šírenia informácií o hrôzach vojny.

Ruská invázia na Ukrajine ju skutočne zasiahla, vysvetľuje jej partnerka Sofija Subbotinová. „Mala kamarátov v Kyjeve, ktorí sa skrývali v metre a volali jej. Hovorili o hrôze, ktorá sa tam diala,“ opísala Subbotinová, podľa ktorej sa Skokenková rovnako obávala o osud detí, ktorým pred dvoma rokmi na tábore na Ukrajine prednášala o herectve a filmovej tvorbe.

„Naozaj sa o tie deti bála, že sú kvôli vojne ohrozené ich životy, že na ne padajú bomby. Nemohla mlčať,“ popísala Subbotinová. Skočilenková teraz čelí obvineniu za šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde, za čo jej hrozí až desať rokov väzenia. „Bol pre nás šok, že začali trestné stíhanie, a v prípade, ktorý znamená obludný trest väzenia na päť až desať rokov. Za vraždu sa v našej krajine udeľujú kratšie tresty,“ podotkla Subbotinová.