Rusi: Zničili sme raketomety HIMARS. Blbosť, kontruje Kyjev

US ARMY

Ukrajinské Centrum pre strategickú komunikáciu pri Ministerstve kultúry a informačnej politiky tvrdí, že ide len o propagandistické vyhlásenie ruskej strany. Uviedlo to na svojom twitterovom účte. Podľa centra Moskva síce zverejnila akési video, ktoré vraj zobrazuje útok na raketomety HIMARS, ale systémy netrafilo.

VIDEO: Takto strieľajú Ukrajinci z amerických raketometov HIMARS

"Šiesteho júla sa Rusko pokúsilo rozšíriť klamstvo, že zničilo dva ukrajinské raketomety HIMARS. Po ruskom ministerstve obrany tomuto príbehu urobili reklamu propagandisti Vladimir Soloviov a Oľga Skabajevová. Nasledovali ich ruské propagandistické médiá a kanaly na Telegrame,“ napísalo ukrajinské centrum.

"Generálny štát ozbrojených síl potvrdil, že video je falošné. Systémy HIMARS sú pre Rusov žiadaným cieľom, pretože pravidelne spôsobujú straty medzi nepriateľskými jednotkami. Toto klamstvo nie je ničím iným iba zbožným želaním,“ uzavreli na Twitteri Ukrajinci.

Podľa denníka New York Times Kyjev už do boja nasadil štyri posádky vycvičené Američanmi, ktoré obsluhujú ľahký salvový raketomet známy pod skratkou HIMARS, a ďalšie štyri by k nim mali čoskoro pribudnúť.

"Zatiaľ to vyzerá tak, že HIMARS je veľmi užitočný,“ povedal pre New York Times Rob Lee, expert na ruské ozbrojené sily z Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky vo Filadelfii. "Tieto systémy dokážu brzdiť ďalší ruský postup, ale ich nasadenie nevyhnutne neznamená, že Ukrajina bude schopná získať späť územie,“ vysvetlil Lee, ktorý slúžil u americkej námornej pechoty.