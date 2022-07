Nemecko Ukrajine obrnené transportéry nedodá, nemôžeme drancovať Bundeswehr

Nemecká sociálnodemokratická ministerka obrany Christine Lambrechtová vo štvrtok odmietla možnosť, že by Nemecko dodalo Ukrajine 200 obrnených transportérov Fuchs, ako to žiada konzervatívny blok CDU/CSU. Zdôvodnila to tým, že nemôže "drancovať" zdroje vlastnej armády.