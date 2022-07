Expert reaguje na Putina: Západné zbrane Rusko bolestivo zasiahli

"Počujeme, že nás chcú poraziť na bojisku. No, čo na to povedať? Nech to skúsia. Už sme mnohokrát počuli, že Západ chce s nami bojovať do posledného Ukrajinca,“ vyhlásil Putin vo štvrtok na stretnutí s ruskými poslancami.

"Neexistuje žiadny spoločný plán Západu. Len istá z-armáda, ktorá vstúpila na suverénnu Ukrajinu, bombarduje mestá a zabíja civilistov. Všetko ostatné je len primitívna propaganda. Preto je mantra pána Putina o vojne do posledného Ukrajinca len ďalším dôkazom o úmyselnej genocíde,“ napísal na sociálnej sieti Twitter Mychajlo Podoliak, poradca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Podľa experta na Rusko Sergeja Radčenka z Univerzity Johnsa Hopkinsa bol Putinov prejav pomerne militantný, dokonca o niečo militantnejší ako zvyčajne. "Naznačuje, že je pripravený bojovať vo vojne do posledného Ukrajinca, a že Rusko ešte ani nič vážne nezačalo. Znamená to, že západné zbrane bolestivo zasahujú tam, kde to zaváži,“ uviedol na Twitteri Radčenko s tým, že Západ by mal naďalej pomáhať Ukrajine a ignorovať ruské vydieranie a vyhrážky.