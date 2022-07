Japonsko, Čína, Kórea. Čo hrozí východnej Ázii po vražde expremiéra Abeho?

Abeho zavraždili dnes v meste Nara počas predvolebnej kampane. Páchateľom je bývalý vojak Jamagami Tecuja. Strieľal z podomácky vyrobenej zbrane a v jeho dome sa našli výbušniny. Atentátnik tvrdí, že bol nespokojný s Abeho politikou.

Rozsiahle dedičstvo

"Vyvoláva to otázky, s čím konkrétne bol nespokojný v prípade Abeho. Ten bol známy tým, že podporoval japonskú armádu a snažil sa o jej modernizáciu,“ reagoval pre Pravdu Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS).

VIDEO: Rozdúcha vražda japonského expremiéra napätie vo východnej Ázii?

Japonsko je, samozrejme, šokované atentátom na Abeho. "Je to veľmi prekvapujúca správa. Aj vzhľadom na to, že v krajine sa vyskytuje len minimum zbraní. Japonsko má veľmi prísne regulácie na ich držbu. Celkovo tam jedna zbraň pripadá na 400 ľudí. Je to nízke číslo. Najmä, keď to porovnáme s USA, kde sa takéto veci stávajú oveľa častejšie,“ vysvetlil Šimalčík.

Podľa experta Abe za sebou zanechal rozsiahle dedičstvo v domácej, ekonomickej aj zahraničnej politike. "Japonsko dlhodobo čelilo problémom. Hovorilo sa o období stratených dekád,“ povedal Šimalčík, keď pripomenul problémy krajiny, ako boli či stále sú deflácia, starnúce obyvateľstvo alebo znižujúca sa produktivita práce. "Abe na to reagoval vlastnou ekonomickou politikou príznačne nazvanou abenomika. Usiloval sa naštartovať japonské hospodárstvo. Abenomika stála na troch pilieroch vrátane kvantitatívneho uvoľňovania, štrukturálnych reforiem, ale aj poskytovania fiškálnych stimulov,“ ozrejmil expert s tým, že Abeho reformy boli úspešné len čiastočne.

Zavraždený expremiér veľa času v úrade venoval bezpečnostnej a zahraničnej politike. "Bol to zahraničnopolitický jastrab. Presadzoval reformu japonskej ústavy, ktorá zakazuje použitie ozbrojených síl v zahraničí. Jej pacifistický článok 9 hovorí, že krajina môže armádu použiť len na sebaobranu. Abeho vláda prijala takzvanú reinterpretáciu tohto článku. Japonsko za sebaobranu už nepovažuje len obranu samotnej krajiny, ale aj kolektívnu sebaobranu, čo rozširuje pole pôsobnosti,“ ozrejmil Šimalčík.

Problém nacionalizmu

Po smrti Abeho sa na internete v Číne začali šíriť odkazy, ktoré oslavovali jeho vraždu. "Šírenie toxického obsahu na sociálnych sieťach je, samozrejme, globálnym problémom. V prípade čínskych netizenov sa objavujú názory, ktoré velebia Abeho vraždu. Súvisí to s veľkou mierou nacionalizmu, ktorý existuje v súčasnej Číne, a ktorý aktívne priživuje komunistická strana. Tá z neho čerpá vnútornú legitimitu s tým, že obhajuje čínske záujmy. Obávam sa, že práve takáto situácia by mohla prispieť k nárastu napätia v regióne východnej Ázie. Japonsko má s Čínou historické spory, ktoré súvisia s druhou svetovou vojnou. Japonsko vtedy ovládalo veľkú časť Číny. No je potrebné si uvedomiť aj to, že to, čo sa vyskytne na sociálnych sieťach, nie je nevyhnutne reprezentatívnym názorom celej spoločnosti. Čína takmer okamžite kondolovala japonskej vláde,“ uviedol Šimalčík.

Zaujímavé je, že ešte predtým, ako sa objavili prvé potvrdene správy o páchateľovi, aj v Japonsku sa na sociálnych sieťach objavili rôzne konšpirácie. "V rámci japonského nacionalizmu sa týkali toho, že páchateľom nemohol vraj byť Japonec. Zvaľovali to na príslušníkov miestnej kórejskej menšiny. Ukázalo sa to ako nepravdivé. Bolo to však veľmi nešťastné, lebo aj medzi Japonskom a Kóreou existujú historické spory,“ pripomenul Šimalčík.