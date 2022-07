ONLINE: Rusov znepokojujú dodávky zbraní z USA: Schválne predlžujú konflikt

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 136. deň mier-ukrajine-2 VIDEO: Ruské raketomety TOS-1A Solncepjok v bojoch na Ukrajine.

7:00 Americké úrady posielajú na Ukrajinu nové zbrane, vrátane raketometov HIMARS na kolesovom podvozku, pretože chcú akýmkoľvek spôsobom predĺžiť konflikt a nahradiť straty Kyjeva. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnilo ruské veľvyslanectvo v Spojených štátoch. Citovala ho ruská agentúra TASS.

Ďalšie štyri raketomety HIMARS sú súčasťou ostatnej pomoci USA Ukrajine vo výške 400 miliónov dolárov. Osem kusov týchto presných salvových zbraní už Ukrajina má. Rusko tvrdí, že zničilo už dva z týchto raketometov, ale Kyjev túto infoprmáciu poprel.

„Téza vysokých predstaviteľov USA, že vojenské produkty používajú Ukrajinci na obranné účely, neobstojí. Kyjev a nacionalistické formácie používajú zbrane zo Spojených štátov na ničenie miest na Donbase,“ tvrdí ruské veľvyslanectvo a dodáva, že nimi každý deň útočia na miesta, kde sa ruskí vojaci ani nie sú.

Salvové raketomety HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System – Vysokomobilný delostrelecký raketový systém) sú moderným pokračovateľom takzvaných kaťuší – raketometov používaných sovietskou Červenou armádou počas druhej svetovej vojny; Podobné zbrane – napríklad známy BM-21 Grad – majú vo výzbroji aj ruská a ukrajinská armáda. V porovnaní s pôvodne sovietskymi grady používanými od 60. rokov je ale americký systém presnejší a používané rakety môžu mať oveľa väčší dolet. Ukrajina však podľa informácií agentúry AFP dostala verziu striel s dosahom maximálne 80 kilometrov (s vysoko presnou raketou zasiahne HIMARS ciele vzdialené až 500 km).

Americká armáda používa HIMARS od roku 2005, systém umiestnený na štandardnom vojenskom nákladnom aute vznikol ako ľahší variant pásového raketometu MLRS, ktorý Američania zaradili do služby už v prvej polovici 80. rokov. Okrem pohonu a rýchlosti je hlavným rozdielom medzi oboma systémami to, že HIMARS má oproti svojmu predchodcovi len polovičný náklad striel. V štandardnej konfigurácii je v odpaľovacom kontajneri šesť rakiet, zatiaľ čo ťažšia MLRS nesie v dvoch kontajneroch rakiet dvanásť. Kolesový systém je ale výrazne ľahší a je možné ho prepravovať aj lietadlami C-130 Hercules.

V porovnaní s BM-21 Grad používa americký systém odlišný systém nabíjania, ktorý je podstatne rýchlejší a pre obsluhu pohodlnejší. Grady sa po odpálení 40 kusov rakiet kalibru 122 mm musia dobíjať ručne strela po strele, čo zaberie okolo desiatich minút (výnimkou je československá verzia RM-70 na podvozku Tatra, ktorá si vezie jednu zásobnú salvu, nabíjanú pomocou hydraulického systému). Pre HIMARS sa dodáva už z fabriky šestica striel kalibru 227 mm v prepravnom a zároveň odpaľovacom kontajneri. Použitý kontajner sa nahradí novým za menej ako päť minút pomocou zabudovaného žeriavu.

HIMARS, ktorý americká armáda nasadila v bojoch v Afganistane, Iraku alebo Sýrii, môže používať niekoľko verzií rakiet, ktoré sa líšia doletom aj presnosťou. Základná šestica striel má dolet zhruba 30 kilometrov, existujú ale tiež varianty schopné zasiahnuť ciele 45 alebo až 80 kilometrov ďaleko. Obsluha si pritom môže vybrať, či odpáli jednu, dve, štyri alebo všetkých šesť rakiet. Plná salva potom dokáže zničiť stovky metrov štvorcových, existujú ale aj verzie s presným navádzaním, používané pre útoky na dôležité ciele. Americká armáda má k pre HIMARS aj MLRS dostupné tiež kontajnery nesúce jedinú balistickú strelu s doletom 300 alebo až 500 km.

Okrem americkej armády majú HIMARS vo výzbroji aj Singapur, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Rumunsko. Intenzívne sa o ne zaujíma Poľsko, ktoré už v roku 2018 podpísalo kontrakt na dodávku dvoch desiatok systémov, ktoré by malo dostať na budúci rok. Teraz ale svoju objednávku podstatne zvýšilo, keď poľský minister obrany Mariusz Błaszczak americkú stranu požiadal o ďalších 500 kusov týchto raketometov. Ak by ich poľská armáda skutočne získala, stala by sa vôbec najväčším používateľom tohto raketového systému na svete.