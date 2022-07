Pre požiar evakuovali stovky ľudí z Yosemitského parku, ohrozené sú aj starobylé sekvojovce

Správa parku, ktorý je od roku 1984 na zozname svetového dedičstva UNESCO, na miesto vyslala pracovníkov, aby kmene mohutných stromov obalili nehorľavými fóliami.

Plamene ohrozujú podľa hovorkyne hasičského oddelenia parku Nancy Phillipeovej asi 500 urastených sekvojí.

Príčina požiaru v háji Mariposa zatiaľ nie je známa a vyšetruje sa. S ohňom bojuje 300 hasičov, ktorým pomáhajú vrtuľníky.

Sekvojovce mamutie rastú v siedmich desiatkach hájov na západných svahoch kalifornskej Sierra Nevady. Vek niektorých z nich sa odhaduje až na 2-tisíc rokov. Boli považované za ohňovzdorné, ale s pribúdajúcimi ničivými požiarmi spôsobenými suchom a množstvom podrastu túto odolnosť strácajú.

V minulých dvoch rokoch bola pri požiaroch, ktoré vznikli po údere bleskom, zničená až pätina z pôvodných 75-tisíc sekvojovcov.

Požiar pri turistickej trase Washburn sa rozhorel vo štvrtok a podľa Phillipeovej nič nenasvedčuje tomu, že by ho mohol spôsobiť prírodný jav. Na dym stúpajúci z lesa upozornili turisti. Sekvojový háj leží pri južnom vchode do parku a všetci návštevníci boli odtiaľ evakuovaní. Do piatkového večera sa plamene rozšírili na plochu 188 hektárov.