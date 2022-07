Keby boli v Nemecku voľby, jasne by ich vyhrali konzervatívci

Konzervatívna únia (CDU / CSU) by teraz v Nemecku jednoznačne vyhrala parlamentné voľby so ziskom 28 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu Sonntagstrend pre nedeľný Bild am Sonntag. Oproti minulému týždňu si tak opozičné sesterské strany, Kresťanskodemokratická únia a bavorská Kresťanskosociálna únia, polepšili o jeden percentuálny bod.