Bývalý britský minister stratil snubný prsteň, pri jeho hľadaní sa obrátil na verejnosť

Jeho správu na twitteri do hodiny od zverejnenia zdieľali tisíce užívateľov. Stewart uviedol, že prsteň stratil, keď odchádzal v sobotu popoludní z akcie, ktorá sa konala v budove opery v meste Buxton v anglickom grófstve Derbyshire. Myslí si, že mu spadol v neďalekej ulici St John's Road.

„Ak ho niekto nájde, bol by som za to veľmi vďačný. Je to starý prsteň s krížom,“ dodal s tým, že sa cíti trápne a že bude rád aj za zdieľanie správy. Potom dodal aj fotografiu, na ktorej je prsteň vidieť.

Rory Stewart zastával funkciu ministra pre medzinárodný rozvoj vo vláde premiérky Theresy Mayovej, v roku 2019 bol potom jedným z kandidátov, ktorý ju chcel nahradiť na čele Konzervatívnej strany. Keď sa stal premiérom Boris Johnson, u konzervatívcov skončil, odišiel aj z parlamentu a kandidoval ako nezávislý.