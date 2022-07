Záujem nahradiť Johnsona v čele konzervatívcov prejavilo už deväť politikov

Televízia Sky News v nedeľu popoludní informovala, že v priebehu 24 hodín by mala svoju kandidatúru oznámiť aj populárna šéfka britskej diplomacie Lizz Trussová a zrejme ešte aj ďalší uchádzači. Konečný zoznam by mal byť známy na budúci týždeň.

Všetci deviati kandidáti sú poslancami Konzervatívnej strany v Dolnej snemovni, hoci patria do rôznych názorových frakcií. Okrem Mordauntovej už do súboja oficiálne vstúpili súčasný aj bývalý minister financií – Nadhim Zahawi a Rishi Sunak, niekdajší šéf rezortu diplomacie Jeremy Hunt, minister dopravy Grant Shapps, exminister zdravotníctva Sajid Javid či generálna prokurátorka Suella Bravermanová.

Medzi menej známych kandidátov patria poslanci Kemi Badenochová a Tom Tugenhadt. Minister obrany Ben Wallace, ktorý bol považovaný za jedného z hlavných favoritov, v sobotu prekvapivo oznámil, že kandidovať nebude.

Podľa britských médií majú najväčšie šance na zvolenie Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Lizz Trussová či Sajid Javid. Súboj však nemá jasného favorita a jeho výsledok je momentálne nepredvídateľný.

Boris Johnson vo štvrtok – po odstúpení desiatok ministrov a štátnych úradníkov – oznámil, že odstupuje z postu lídra Konzervatívnej strany. Podľa vlastných slov chce však zotrvať vo funkcii premiéra, až pokým nebude vybraný jeho nástupca.

Harmonogram a pravidlá výberu nového straníckeho šéfa, ktorý sa následne postaví aj do čela vlády, budú zrejme zverejnené v pondelok, pričom celý proces by mohol trvať aj niekoľko mesiacov.

O predložených kandidatúrach bude opakovane hlasovať všetkých 358 konzervatívnych poslancov, ktorí spomedzi uchádzačov vyberú dvoch hlavných favoritov. O tom, kto z nich sa stane novým lídrom, následne rozhodnú členovia Konzervatívnej strany, a to ešte pred straníckym zjazdom plánovaným na začiatok októbra.

Celý proces by však mohol prebehnúť aj v zrýchlenom konaní, v rámci ktorého by boli dvaja hlavní kandidáti vybraní ešte pred 21. júlom, teda pred začiatkom letnej parlamentnej prestávky. V prípade, že by sa poslanci zhodli na jedinom kandidátovi, by sa hlasovanie v rámci celej členskej základne konať nemuselo. Existujú však náznaky, že súboj o vedenie strany len tak rýchlo neskončí, keďže niektorí uchádzači už začali na svojich súperov zhromažďovať kompromitujúce materiály.