ONLINE: Briti cvičia ukrajinských civilistov, Kyjev priznáva značné straty

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 138. deň mier-ukrajine-2 VIDEO: Ruské raketomety TOS-1A Solncepjok v bojoch na Ukrajine.

6:00 „Musíme obnoviť naše jednotky a zmeniť ich a nahradiť ich, aj preto, že máme tiež veľa strát,“ povedal v rozhovore pre The Wall Street Journal ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. „Čakáme viac zbraní od našich partnerov, potrebujeme sa zreorganizovať a naplánovať novú operačnú stratégiu,“ hovorí.

Uviedol, že vysokomobilné delostrelecké raketové systémy M142, odpaľovacie zariadenia s dlhým doletom známe ako HIMARS, „zmenili hru“. Ukrajina podľa neho potrebuje práve takéto systémy. "Potrebujeme ich viac a potrebujeme ich rýchlo, dodal.

Aké sú skutočné straty ľudských životov v bojoch nie je možné overiť. Ukrajinská strana uvádza, že od začiatku invázie zahynulo viac ako 37-tisíc vojakov bojujúcich na ruskej strane, o svojich stratách nehovorí. Ukrajinskí predstavitelia občas spomínajú rôzne čísla od 100, 200 až 500 obetiach denne na frontovej línii, ale nie je jasné, či ide o mŕtvych alebo aj zranených a teda vyradených z boja. Rusi o stratách ľudských životov v radoch armády nehovoria takmer vôbec, ani o ukrajinských, ani o ruských.

Na bojový výcvik do Británie prišla prvá skupina ukrajinských vojakov, z ktorých mnohí nemajú predchádzajúce vojenské skúsenosti. Uvedla to agentúra AP. Ukrajina sa podľa nej snaží touto cestou nehradiť vojakov, ktorí padli alebo boli zranení v boji proti ruským inváznym silám.

Prví z nich absolvujú výcvik na rôznych miestach v Británii, uvedlo britské ministerstvo obrany. Ide podľa neho o počiatočnú fázu programu, ktorého cieľom je vycvičiť až 10 000 ukrajinských vojakov v zaobchádzaní so zbraňami, prvú pomoc na bojisku a taktiku. Je to súčasť širšej podpory Ukrajiny, ktorá zahŕňa dodávky protitankových zbraní, raketových systémov a ďalšieho vybavenia za 2,3 miliardy liber.

„S využitím prvotriednych odborných znalostí britskej armády pomôžeme Ukrajine obnoviť svoje sily a zvýšiť jej schopnosť ubrániť suverenitu krajiny a právo zvoliť si svoju budúcnosť,“ uviedol britský minister obrany Ben Wallace.

V rámci programu si Británia zabezpečila útočné pušky typu AK, aby Ukrajinci mohli cvičiť se zbraňami, ktoré budú používať na fronte. Spojené kráľovstvo poskytne vojákom ochranné prostriedky vrátane prilieb, nepriestreľných viest, ochrany očí, panvy, osobné lekárničky a tiež poľné uniformy a topánky.

Cieľom výcviku je podľa seržanta Dana Hayesa rýchlo meniť civilistov na efektívnych vojakov. „Všetci tito chlapi boli vodičmi kamionov alebo pracovali v kameňolomoch či prevádzkovali obchody,“ uviedol Hayes. „Som v armáde 14 rokov a vstúpiť do toho bolo moje rozhodnutie. Títo chlapi sú všetci civilní…a my investujeme všetko, čo môžeme, pretože vieme, že to budú potrebovať,“ dodal.