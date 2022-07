Austrália odkazuje Číne: Nehovorte nám, čo máme robiť

Neriadime sa požiadavkami niekoho iného. Zameriavame sa na austrálske národné záujmy. Takto reagoval nový austrálsky labouristický premiér Anthony Albanese na vyjadrenia čínskeho ministra zahraničných vecí. Wang I do Canberry odkázal, že zdrojom napätia medzi krajinami bola predchádzajúca vláda pod vedením liberálneho premiéra Scotta Morrisona.

Štyri požiadavky

Šéf čínskej diplomacie zároveň podľa denníka Guardian poradil Austrálii, ako sa má správať ku komunistickému režimu.

"Po prvé, držte sa toho, že budete vnímať Čínu ako partnera, nie ako rivala. Po druhé, držte sa toho, ako spolu vychádzame, čo sa vyznačuje tým, že hľadáme spoločnú reč a zároveň si vyhradzujeme práva na rozdielne pohľady. Po tretie, držte sa toho, že sa nebudete zameriavať na žiadnu tretiu stranu alebo sa nedáte kontrolovať treťou stranou. Po štvrté, držte sa budovania pozitívnych a pragmatických sociálnych základov a verejnej podpory,“ vyhlásil Wang na stretnutí šéfov diplomacie krajín G20 na indonézskom ostrove Bali, kde mal aj schôdzku s austrálskou ministerkou zahraničných vecí Penny Wongovou.

"Nereagujeme na požiadavky. Riadime sa naším národným záujmom. Austrália bude spolupracovať s Čínou v oblastiach, v ktorých to bude možné. Chceme budovať dobré vzťahy so všetkými krajinami, ale keď to bude potrebné, postavíme sa za záujmy Austrálie,“ zdôraznil Albanese, ktorý koncom mája priviedol k volebnému víťazstvu Labouristickú stranu.

Podľa Benjamina Habiba, zahraničnopoli­tického experta z Latrobeovej univerzity v Melbourne, má nový austrálsky premiér záujem znižovať napätie medzi Canberrou a Pekingom. Albenese však zároveň bude naďalej prehlbovať vzťahy s USA a s ďalšími partnermi zo Západu.

"Na rozdiel od niektorých predstaviteľov predchádzajúcej vlády premiér obmedzí provokatívnu rétoriku o čínskej hrozbe. Albanese sa tiež bude usilovať o aktívnejšiu multilaterálnu diplomaciu v Ázii a v tichomorskej oblasti. No hoci sa medzi austrálskym zahraničnopoli­tickým establišmentom ozývajú niektoré hlasy proti tomu, predseda vlády bude jednoznačne pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi a podporí záväzky vyplývajúce zo spolupráce s Amerikou a multilaterálne iniciatívy pod vedením USA s cieľom čeliť Číne,“ vysvetlil pre Pravdu Habib.

VIDEO: Čo urobí NATO s Čínou? Korčok: Vojenský potenciál Pekingu narástol

Čína a NATO

Albanese sa koncom júna ako hosť zúčastnil summitu NATO v Madride. Severoatlantická aliancia na schôdzke v španielskom hlavnom meste neoznačila Čínu za hrozbu, ale hovorí o nej ako o bezpečnostnej výz­ve.

"Čelíme systémovej konkurencii tých, ktorí vrátane Čínskej ľudovej republiky spochybňujú naše záujmy, bezpečnosť a hodnoty a snažia sa podkopať medzinárodný poriadok založený na pravidlách,“ uviedlo NATO v deklarácii v Madride a Pekingu sa aliancia venuje aj v novej strategickej koncepcii.

Čínu tieto slová podráždili. "Takzvaná strategická koncepcia NATO ignoruje fakty, zamieňa si čiernu a bielu a očierňuje čínsku zahraničnú politiku,“ vyhlásil hovorca rezortu diplomacie Čao Li-ťien.

"Je to pomenovanie reality v tom, že Čína za ostatné roky narástla. Nielen ekonomicky, ale, samozrejme, posilňuje aj svoj vojenský potenciál,“ reagoval v Madride slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok na zmienky o Číne v dokumentoch NATO.