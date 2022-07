Milión vojakov a západné zbrane. Kyjev sa chystá dobyť späť okupovaný juh

"Prezident poveril najvyššie vojenské vedenie, aby vypracovalo plány. Generálny štáb vzápätí hovorí, že na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme po A, po B, po C. To je moja práca. Píšem listy kolegom v partnerských krajinách, generáli hovoria o tom, prečo potrebujeme takéto typy zbraní, a potom sa robia politické rozhodnutia,“ vysvetlil Reznikov postup, od ktorého Kyjev očakáva prielom na južnom fronte.

Cieľom je Cherson

Zelenskyj už pred mesiacom ohlásil začiatok protiofenzívy na juhu. „Kľúčovým cieľom je oslobodenie Chersonu. Budeme sa k tomu blížiť krok za krokom,“ vyhlásil vo svojom pravidelnom videoprejave. Tristotisícový Cherson je po Mariupole druhým najväčším mestom, aké sa Rusom za štyri a pol mesiaca invázie podarilo dobyť. Tento dôležitý prístav leží pri ústí Dnepra do Čierneho mora. Má strategickú polohu aj preto, že leží medzi separatistickým územím a Odesou.

Cherson i väčšinu rovnomennej oblasti Rusi dobyli už začiatkom marca. Okupačné úrady oznámili, že v regióne pripravujú na jeseň referendum o pripojení k Rusku. Napriek represiám sa v meste konalo viacero demonštrácií proti okupácii. V oblasti operuje aj aktívne partizánske hnutie, ktoré podniká diverzné útoky na ruskú vojenskú infraštruktúru a zastrašuje miestnych kolaborantov.

Vojenské objekty ruských síl v Chersonskej oblasti opakovane čelia ukrajinským raketovým úderom. Naposledy v nedeľu v dvoch vlnách mierilo na pozície ruskej delostreleckej brigády a veliteľské stanovište Národnej gardy prinajmenšom pätnásť rakiet.

V čase, keď sa Rusi sústredili na dobytie Severodonecka a Lysyčanska, dvoch posledných bášt Ukrajiny v Luhanskej oblasti, spustil Kyjev protiofenzívu na južnom fronte. Dosiahol už aj skromné územné zisky. V pondelok napríklad ukrajinská 60. samostatná pešia brigáda hlásila, že sa jej v Chersonskej oblasti podarilo zmocniť obce Ivanivka. „Vďaka koordinovanej práci sa vojakom 60. pešej brigády podarilo získať kontrolu nad ďalšou obcou. V Ivanivke zostali po ruských okupantoch len hrozné spomienky a ,mŕtva‘ vojenská technika,“ citovala agentúra Ukrinform z armádneho vyhlásenia.

Varovanie civilistom

To, že sa schyľuje k veľkej protiofenzíve na juhu Ukrajiny, naznačila už cez víkend vicepremiérka Iryna Vereščuková, keď vyzvala obyvateľov Chersonskej a Záporožskej oblasti na útek do bezpečia. „Je jasné, že sa tam bude bojovať, bude tam delostrelecká paľba, a preto vyzývame ľudí, aby sa urýchlene evakuovali,“ povedala v štátnej televízii Vereščuková bez toho, aby spresnila, kedy sa avizovaný veľký protiútok začne. Úrady tiež požiadali tých, ktorí nebudú mať možnosť okupovanú oblasť opustiť, aby si pred chystanými bojmi zabezpečili kryty so zásobami vody a jedla.

Varovanie v pondelok zopakoval aj Serhij Chlan, poradca šéfa chersonskej regionálnej vojenskej správy, podľa ktorého sa okupačné sily v oblastnom centre pripravujú na pouličné boje. "V posledných dňoch prichádzajú alarmujúce signály o posilňovaní opevnených bodov pre pouličné boje. Je to veľké nebezpečenstvo pre civilistov. Dúfam, že sa Rusov podarí vyhnať z Chersonu bez boja a pôjdu na ľavý breh Dnepra,“ povedal Chlan v ukrajinskej štátnej televízii.

Bude, ale nie zajtra

Varovanie pred veľkou bitkou o juh Ukrajiny niektorí ruskí predstavitelia berú ako pusté blafovanie. Ruský poslanec Michail Šeremet zastupujúci v Štátnej dume anektovaný polostrov Krym susediaci s Chersonskou oblasťou, označil ukrajinskú snahu dobyť späť južné regióny za „politickú agóniu“.

„Nemajú žiadnu šancu dobyť územie oslobodené našou armádou,“ citovala agentúra RIA-Novosti Šeremeta, ktorý použil termín „oslobodené“, ako Moskva označuje okupované ukrajinské územia. „Nemajú silu, schopnosti, prostriedky ani bojového ducha,“ myslí si ruský poslanec.

Na rozdiel od Šeremeta politológ Sergej Markov, jeden z najagresívnejších kremeľských propagandistov, neberie vyhlásenia z Kyjeva na ľahkú váhu. „Pokus o ofenzívu bude. Budú sa snažiť o nečakaný úder. Smer úderu budú tajiť. Môže to byť Chersonská oblasť, Záporožská alebo Charkovská,“ napísal na svojom účte na Telegrame. Cieľom podľa neho bude posilniť odhodlanie Západu dodávať výzbroj, zvýšiť bojovú morálku vojakov i obyvateľstva, a „vystrašiť obyvateľov území, ktoré sú pod kontrolou Ruska, aby sa civilisti báli spolupracovať s Ruskom a Rusku sa nepodarilo ovládať tieto územia“.

„Protiútok preto v najbližšom čase určite bude. Ale zajtra ešte nie,“ dodal Markov.

Ak sa podľa ministra Reznikova tempo západných zbrojných dodávok zvýši, Ukrajina bude mať dostatok živej sily na úspešnú protiofenzívu. "V ozbrojených silách máme približne 700-tisíc príslušníkov a keď k tomu pridáte národnú gardu, políciu, pohraničnú stráž, je nás okolo milióna,“ povedal pre Times. Ocenil tiež pomoc britských vojakov, ktorí už cvičia v Anglicku dva prápory ukrajinských vojakov v rámci prísľubu Londýna vycvičiť každých 120 dní desaťtisíc vojakov.