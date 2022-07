ONLINE: Európa bude bez plynu, Rusi nehrajú podľa pravidiel, varuje Zelenskyj

Vojaci ruskej armády pochodujú počas akcie na podporu vojakov zapojených do špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine pri pamätníku druhej svetovej vojny vo Volgograde v Rusku, v pondelok 11. júla 2022.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 139. deň mier-ukrajine-2 VIDEO: Ruské raketomety TOS-1A Solncepjok v bojoch na Ukrajine.

6:43 Na 33 stúpol v noci na utorok počet obetí sobotňajšieho raketového útoku na bytový dom v meste Časiv Jar na východe Ukrajiny. Oznámila to na sociálnej sieti Facebook Štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS). TASR správu prevzala od denníka The Guardian.

„Počas záchrannej operácie v päťposchodovej obytnej budove v meste Časiv Jar bolo nájdené telo dieťaťa (odhadovaný rok narodenia 2013). Od začiatku operácie bolo nájdených 33 tiel zahynutých osôb vrátane jedného dieťaťa,“ uviedla DSNS s tým, že záchranné práce stále pokračujú.

Ukrajinský prezident Ukrajinský prezident krátko predtým vo svojom pravidelnom nočnom príhovore informoval o 31 obetiach tohto raketového útoku. „Odpratávanie sutín pokračovalo dnes v meste Časiv Jar v Doneckej oblasti celý deň. Predvčerom zasiahli ruskí teroristi dve výškové budovy, zomrelo 31 ľudí, deväť bolo zachránených,“ uviedol Zelenskyj.

5:55 Ukrajina si predvolala kanadskú veľvyslankyňu pre rozhodnutie Ottawy vrátiť do Nemecka plynové turbíny potrebné pre plynovod Severný prúd 1 (Nord Stream 1) vedúci do Ruska. Oznámil to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom príhovore.

„Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo kanadskú vyslankyňu pre našu krajinu pre absolútne neakceptovateľnú výnimku zo sankcií mierených proti ruskému režimu,“ uviedol Zelenskyj.

„Nemožno pochybovať o tom, že Rusko sa bude snažiť nielenže čo najviac obmedziť, ale v najnaliehavejšom momente úplne zastaviť dodávky plynu do Európy. Na toto sa musíme teraz pripraviť,“ uviedol Zelenskyj na sieti Telegram.

„Každý ústupok v takýchto podmienkach vníma ruské vedenie ako podnet na ďalší silnejší tlak. Samozrejme, toto rozhodnutie o jednej turbíne, ktoré vedie k mnohým ďalším problémom, sa dá ešte prehodnotiť. Rusko nikdy nehralo podľa pravidiel v energetickom sektore a nebude hrať ani teraz, kým neuvidí silu,“ dodal ukrajinský prezident.

Podľa ukrajinského prezidenta bude Moskva toto rozhodnutie Kanady vnímať „výlučne ako prejav slabosti“.

Kanada cez víkend súhlasila, že doručí do Nemecka turbíny potrebné pre plynovod Severný prúd 1, a to aj napriek sankciám uvaleným na Rusko a výzvam Ukrajiny, aby tak nerobila.

Spomínané turbíny boli poslané do Kanady do továrne nemeckej spoločnosti Siemens Energy na údržbu. Rusko pritom odôvodnilo zníženie dodávok plynu prúdiacich cez plynovod Severný prúd 1 do Európy práve týmito chýbajúcimi turbínami.

Ruský plynárenský gigant Gazprom v pondelok začal desaťdňovú každoročnú údržbu na plynovode Severný prúd 1. Nemecko ako aj ďalšie európske krajiny majú pritom obavy, že po tejto odstávke sa dodávky plynu cez potrubie neobnovia.